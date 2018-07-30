Πεπτικό έλκος: Αυτά τα 7 συμπτώματα που το υποδεικνύουν

Το πεπτικό έλκος χαρακτηρίζεται από τις ανοιχτές πληγές στο τοίχωμα του στομάχου και/ή το ανώτερο τμήμα του λεπτού εντέρου.

Οι συνηθέστερες αιτίες του έλκους είναι η λοίμωξη από το ελικοβακτήριο του πυλωρού(H. pylori) και η μακρόχρονη χρήση ασπιρίνης ή μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων. Το στρες και τα καυτερά φαγητά δεν προκαλούν το πεπτικό έλκος, ωστόσο μπορεί να επιδεινώσουν τα συμπτώματα.

Το χρόνιο πεπτικό έλκος μπορεί να οδηγήσει σε επιπλοκές όπως η εσωτερική αιμορραγία, η λοίμωξη της κοιλιακής κοιλότητας (περιτονίτιδα) ή και απόφραξη της πεπτικής οδού. Επομένως ζωτικής σημασίας είναι η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων και η αντιμετώπιση του έλκους.

Τα κυριότερα συμπτώματα του πεπτικού έλκους είναι τα εξής:

1. Πόνος ψηλά στην κοιλιά: Πρόκειται για ένα από τα πιο κοινά συμπτώματα που υποδεικνύουν πεπτικό έλκος. Ο πόνος είναι ιδιαίτερα ισχυρός στην περιοχή μεταξύ του οστού του στέρνου και το αφαλού και συχνά συνοδεύεται από ένα αίσθημα καψίματος.

2. Ναυτία: Τα πεπτικά έλκη διαταράσσουν την ισορροπία των οξέων του στομάχου, προκαλώντας ναυτίες, ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες.

3. Επεισόδια εμετού: Η ναυτία που προκαλούν τα έλκη είναι πολλές φορές τόσο έντονη που οδηγεί σε τάση για εμετό ή και επεισόδια εμετού.

4. Αιμορραγία: Η αιμορραγία σε οποιοδήποτε τμήμα της γαστρεντερικής οδού –η οποία γίνεται αντιληπτή με την ανίχνευση αίματος είτε στα κόπρανα είτε στον εμετό– αποτελεί σύμπτωμα αρκετών παθήσεων, είναι ωστόσο ενδεικτική για πεπτικό έλκος όταν συνδυάζεται με τον πόνο ψηλά στην κοιλιά.

5. Καούρα μετά το γεύμα: Αν και η καούρα που οφείλεται στη γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση συνήθως εμφανίζεται μετά την κατανάλωση συγκεκριμένων τροφών, στην περίπτωση του πεπτικού έλκους το αίσθημα καψίματος γίνεται αισθητό μετά από οποιοδήποτε γεύμα ή ακόμη και μετά από ένα ελαφρύ σνακ. Εκτός από αίσθημα καψίματος, αρκετοί ασθενείς με πεπτικό έλκος βιώνουν επίσης πόνο στο στήθος μετά το φαγητό.

6. Φούσκωμα: Το πεπτικό έλκος προκαλεί και συσσώρευση αερίων στο στομάχι, με το φούσκωμα να αποτελεί μάλιστα ένα από τα πρώτα συμπτώματα που εκδηλώνουν οι ασθενείς.

7. Πόνος στη μέση: Ο πόνος στην κοιλιά λόγω του έλκους συχνά «ακτινοβολεί» προς τη σπονδυλική στήλη, προκαλώντας ένα αίσθημα δυσφορίας στη μέση και δυσκολεύοντας την κίνηση. Αυτό είναι ιδιαίτερα σύνηθες όταν υπάρχει μεγάλου μεγέθους έλκος στο τοίχωμα του εντέρου.