Πανεπιστημιακή μελέτη προειδοποιούσε από το 2017 για τη σταθερότητα της μοιραίας γέφυρας στη Γένοβα!

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Μηχανολογική μελέτη, που είχε ανατεθεί από την ιταλική εταιρία διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων Autostrade πέρυσι, είχε προειδοποιήσει για την κατάσταση των περιβεβλημένων με τσιμέντο καλωδίων που «κρατούσαν» τη γέφυρα η οποία κατέρρευσε αυτή την εβδομάδα στη Γένοβα, γράφουν σήμερα δύο ιταλικές εφημερίδες.

Η Autostrade per l’Italia, που ελέγχεται από τον κατασκευαστικό όμιλο Atlantia, διαχειρίζεται το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου A10 ο οποίος συνδέει τα γαλλικά σύνορα με την πόλη-λιμάνι, όπου η γέφυρα υποχώρησε την περασμένη Τρίτη, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 38 ανθρώπων.

Η γέφυρα είχε εμφανίσει προβλήματα λίγο μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής της το 1967 και κάποιοι στύλοι είχαν ενισχυθεί στις αρχές της δεκαετίας του 1990, δήλωσαν ειδικοί.

Η Atlantia δεν σχολίασε άμεσα τις πληροφορίες των εφημερίδων La Stampa και Repubblica οι οποίες επικαλούνται μελέτη μηχανολόγων του Πολυτεχνικού Πανεπιστημίου του Μιλάνου τον Νοέμβριο του 2017.

Η Autostrade έχει πει πως παρακολουθούσε την κατάσταση της γέφυρας σε τριμηνιαία βάση, όπως προβλέπει ο νόμος, και ότι είχε πραγματοποιήσει επιπλέον ελέγχους προσλαμβάνοντας εξωτερικούς ειδικούς.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύονται στις εφημερίδες αυτές, η πανεπιστημιακή μελέτη ανακάλυψε πως οι στύλοι του τμήματος της γέφυρας που κατέρρευσε αργότερα αντέδρασαν στους κραδασμούς «με έναν τρόπο που δεν συνάδει απολύτως με τις προσδοκίες και απαιτεί περαιτέρω έρευνα».

Η μελέτη ανέφερε πως αυτή η ανωμαλία στην αντίδραση των στύλων μπορεί να είχε σχέση με τη διάβρωση του μετάλλου σε ορισμένα καλώδια.

Μία από τις ιδιαιτερότητες της γέφυρας είναι πως τα καλώδιά της είχαν περίβλημα από μπετόν, γεγονός που καθιστούσε δύσκολη την εκτίμηση της κατάστασής της.

Οι εφημερίδες ανέφεραν πως η εταιρία ανακοίνωσε μια προσφορά 20 εκατομμυρίων ευρώ τον Μάιο φέτος καθώς σχεδίαζε να ενισχύσει τους στύλους που δεν είχαν ενισχυθεί από τη δεκαετία του 1990.

Διασώστες εξακολουθούν να ψάχνουν κάτω από τόνους μπετόν και σίδερα από τη γέφυρα που κατέρρευσε στη Γένοβα για τέταρτη μέρα σήμερα καθώς οι Ιταλοί ετοιμάζονται για τις κηδείες των 38 θυμάτων της καταστροφής.

Φωτιά που ξέσπασε στα ερείπια εμπόδισε εν μέρει την επιχείρηση, στέλνοντας στήλες λευκού καπνού στον ουρανό προτού σβήσει. Είναι πιθανόν η φωτιά να προκλήθηκε από μια σπίθα από εξοπλισμό κοπής μετάλλων και ξεκίνησε από μια αποθήκη κάτω από την κατεστραμμένη γέφυρα.

ΑΠΕ