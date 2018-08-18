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18.08.2018 17:42

Ιταλία: Στους 40 ανήλθε ο τραγικός απολογισμός των νεκρών από την κατάρρευση της οδογέφυρας στη Γένοβα

18.08.2018 17:42
Ιταλία: Στους 40 ανήλθε ο τραγικός απολογισμός των νεκρών από την κατάρρευση της οδογέφυρας στη Γένοβα - Media

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Ο απολογισμός της κατάρρευσης της οδογέφυρας την Τρίτη στη Γένοβα, στη βόρεια Ιταλία, ανήλθε το Σάββατο στους 40 επιβεβαιωμένους νεκρούς και άλλους τρεις πιθανόν νεκρούς, μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο επικαλούμενο επίσημες πηγές.

Ενώ ο απολογισμός των θυμάτων ανερχόταν εδώ και ημέρες στους 38 νεκρούς, οι πυροσβέστες που πραγματοποιούν έρευνες στα συντρίμμια ανακοίνωσαν ότι ανέσυραν σήμερα το απόγευμα τη σορό ενός εργάτη, ηλικίας περίπου 30 ετών από τη Γένοβα, ο οποίος αγνοείτο.

Επιπλέον, ένας Ρουμάνος 36 ετών υπέκυψε σήμερα στα τραύματά τους, όπως έγινε γνωστό από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν.

Την ίδια ώρα, οι πυροσβέστες εντόπισαν, καταπλακωμένο από μπετόν, το όχημα μιας οικογένειας από το Τορίνο, ενός ζευγαριού με το 9χρονο κοριτσάκι τους. Δεδομένης, ωστόσο, της κατάστασης του αυτοκινήτου δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιωθεί ο αριθμός και η ταυτότητα των επιβαινόντων.

Τα τρία μέλη της οικογένειας αυτής είναι οι τελευταίοι επίσημα αγνοούμενοι, όμως οι πυροσβέστες διαβεβαιώνουν ότι θα συνεχίσουν τις έρευνές του έως να επιβεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος κάτω από τα συντρίμμια.

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ

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