Ιταλία: Βρέθηκαν και άλλοι νεκροί στα συντρίμμια της γέφυρας που κατέρρευσε στην Γένοβα

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Βρέθηκαν και άλλοι νεκροί κατά τη διάρκεια της νύχτας πέρασε από τα μέλη της ιταλικής πυροσβεστικής υπηρεσίας που πραγματοποιούν έρευνες στα συντρίμμια της οδογέφυρας που κατέρρευσε την Τρίτη στην

Γένοβα, ανακοίνωσε η ιταλική υπηρεσία πολιτικής προστασίας στο AFP.

Τα μέλη των σωστικών συνεργείων διευκρίνισαν ότι αυτές οι σοροί βρέθηκαν μέσα σε ένα αυτοκίνητο το οποίο είχε καταπλακωθεί από ένα τμήμα από μπετόν της οδογέφυρας που κατέρρευσε.

Τα σωστικά συνεργεία αρνήθηκαν να διευκρινίσουν τον αριθμό των σορών που εντόπισαν.

Ωστόσο τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι πρόκειται για το αυτοκίνητο μιας οικογένειας, ενός ζευγαριού και ενός κοριτσιού 9 ετών, κι ότι τα θύματα αυτά έρχονται να προστεθούν στους 38 επιβεβαιωμένους θανάτους από την κατάρρευση της γέφυρας.