«Σαρώνουν» στο TripAdvisor Κρήτη και μουσείο της Ακρόπολης – Το 6ο καλύτερο στον κόσμο!

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Την τιμητική της είχε η Ελλάδα στις βραβεύσεις που δημοσιοποιεί κάθε χρόνο η ταξιδιωτική πλατφόρμα TripAdvisor, καθώς το Μουσείο της Ακρόπολης αλλά και ο προορισμός της Κρήτης συγκαταλέγονται υψηλά στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών. Συγκεκριμένα το μουσείο της Ακρόπολης αναρριχάται στην 6η θέση παγκοσμίως ανάμεσα στα 25 μουσεία που έχουν επιλέξει οι ταξιδιώτες.

“Το καινούργιο κτίριο είναι τόσο εντυπωσιακό όσο και οι θησαυροί που φιλοξενεί. Ένας διάδρομος με διαφανές, γυάλινο δάπεδο αποκαλύπτει τα ερείπια που φέρνουν στο φως οι τρέχουσες ανασκαφές,” αναφέρει χαρακτηριστικά ένας από τους επισκέπτες που έχει αναρτήσει το σχόλιο του στη δημοφιλή πλατφόρμα. Τα εφετεινά βραβευμένα μουσεία χρησιμεύουν ως έμπνευση για τους ταξιδιώτες που επιθυμούν να ανακαλύψουν μερικές από τις καλύτερες συλλογές του κόσμου της τέχνης, της επιστήμης, του πολιτισμού και της ιστορίας, επισημαίνει ο Brooke Ferencsik, διευθυντής επικοινωνίας της TripAdvisor. Στην πρώτη θέση βρίσκεται το Μουσείο της Γαλλίας, το Musée d’Orsay, ενώ στην δεύτερη και τρίτη θέση βρίσκονται το μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου και το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης στη Νέα Υόρκη αντίστοιχα.

Παραμένοντας στις βραβεύσεις που έχει δημοσιοποιήσει η TripAdvisor, η Κρήτη συγκατέλεγεται στους 25 καλύτερους προορισμούς του κόσμου καταλαμβάνοντας την 5η θέση. “Το νησί της Κρήτης είναι ένα ελληνικό διαμάντι που πλέει στην γαλαζοπράσινη θάλασσα. Οι παραλίες είναι θεϊκές εκτάσεις χρυσαφένιας άμμου και στρογγυλεμένων βότσαλων. Κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει την ιστορική και μυθολογική αξία αυτού του νησιού. Σύμφωνα με τους μύθους, η Κρήτη ήταν ο τόπος γέννησης του Δία, του βασιλιά των θεών και κοιτίδα του πρώτου πολιτισμού της Ευρώπης. Επισκεφθείτε μία από τις πολυάριθμες αρχαιολογικές και ιστορικές τοποθεσίες του νησιού για να κάνετε ένα διάλειμμα από την ηλιοθεραπεία και να πλημμυρίσετε με δέος”, σημειώνεται στο TripAdvisor.

Η Κρήτη εξακολουθεί να εμπνέει τους ταξιδιώτες, οι οποίο μέσω της TripAdvisor επιβραβεύουν την παραλία του Ελαφονησίου στο νομό Χανίων και την κατατάσσουν στις 25 καλύτερες παραλίες του κόσμου και φιγουράρει στην 11η θέση. “Η θάλασσα ήταν γαλήνια και όμορφη. Τα χρώματα είναι έντονα: γαλάζια νερά, ροζ άμμος. Παράδεισος” αναφέρει χαρακτηριστικά επισκέπτης της και σημειώνει ότι καλύτερη εποχή για επίσκεψη είναι ο Μάιος και ο Οκτώβριος.

ΑΠΕ