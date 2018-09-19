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19.09.2018 07:51

Ποσό ρεκόρ επιδικάστηκε σε τέσσερα αγόρια που κακοποιήθηκαν σεξουαλικά από εργαζόμενο σε καθολική εκκλησία

19.09.2018 07:51
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Η αρχιεπισκοπή του Μπρούκλιν στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ δέχθηκε στο πλαίσιο φιλικού διακανονισμού να δώσει αποζημίωση ύψους 27,5 εκατομμυρίων δολαρίων σε τέσσερα αγόρια τα οποία κακοποιήθηκαν σεξουαλικά από το 2003 ως το 2009 από έναν θεολόγο που εργαζόταν στην τοπική καθολική εκκλησία, δήλωσαν χθες Τρίτη οι δικηγόροι των θυμάτων.

Το ποσό των 27,5 εκατομμυρίων δολαρίων, δηλαδή 6,87 εκατομμύρια για κάθε αγόρι αποτελεί «την πιο υψηλή προσωπική αποζημίωση» που έχει δοθεί ποτέ από την καθολική εκκλησία, δήλωσε ο Μπεν Ρουμπίνοβιτς.

«Αν και τίποτα δεν μπορεί να πάρει πίσω αυτή τη φοβερή κακοποίηση και το κακό που υπέστησαν αυτά τα αγόρια, η αποζημίωση αυτή είναι ένας τρόπος να διασφαλιστεί ότι θα λάβουν τη βοήθεια που χρειάζονται όχι μόνο τώρα, αλλά και για το υπόλοιπο της ζωής τους», επεσήμανε ο ίδιος.

Επί έξι χρόνια ο Άντζελο Σεράνο κακοποιούσε σεξουαλικά τα τέσσερα αγόρια που τότε ήταν ηλικίας 8 με 12 ετών. Η αγωγή κατατέθηκε το 2012 μετά τη σύλληψη του Σεράνο, που σήμερα είναι 67 ετών, το 2009 για τη σεξουαλική κακοποίηση ενός παιδιού, μια υπόθεση στην οποία δήλωσε ένοχος το 2011 και καταδικάστηκε σε 15 χρόνια κάθειρξη.

Σύμφωνα με τον Ρουμπίνοβιτς, η αρχιεπισκοπή δέχθηκε να πληρώσει αφού «επί καιρό προσπαθούσε να πάρει αποστάσεις από τον Σεράνο», ο οποίος εργαζόταν ως καθηγητής θρησκευτικών στην εκκλησία και ήταν αρμόδιος της θρησκευτικής αγωγής, αλλά δεν ήταν ιερωμένος.

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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