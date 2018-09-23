Η Καθολική Εκκλησία ορκίστηκε πίστη στο Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας!

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Η Καθολική Εκκλησία της Κίνας επαναβεβαίωσε σήμερα την πίστη της στο κυβερνών Κομμουνιστικό Κόμμα της χώρας ενώ χαιρέτισε και την ιστορική συμφωνία που συνήφθη με το Βατικανό για τον διορισμό των νέων επισκόπων.

Το Βατικανό υπέγραψε χθες μια ιστορική συμφωνία με το Πεκίνο, με επίκεντρο το ακανθώδες ζήτημα του διορισμού επισκόπων στην Κίνα και με στόχο τη βελτίωση των διμερών σχέσεων.

Οι περίπου 12 εκατομμύρια Κινέζοι Καθολικοί- μειοψηφία στην χώρα των σχεδόν 1,4 δισεκατομμυρίων κατοίκων, διχάζονταν εδώ και δεκαετίες μεταξύ μιας «πατριωτικής» Εκκλησίας που τελεί υπό τον έλεγχο του Πεκίνου και μιας παράνομης Εκκλησίας που αναγνωρίζει μονάχα την εξουσία του πάπα.

Βάσει αυτής της «προκαταρκτικής» συμφωνίας, ο πάπας Φραγκίσκος αναγνώρισε επτά Κινέζους επισκόπους που είχαν διοριστεί από το Πεκίνο χωρίς τη συγκατάθεσή του, όπως κι έναν όγδοο επίσκοπο μετά θάνατον.

Η Καθολική Εκκλησία στην Κίνα ανακοίνωσε ότι θα “επιμείνει να βαδίζει σε ένα μονοπάτι που αρμόζει σε μια σοσιαλιστική κοινωνία υπό την ηγεσία του κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος”.

Σε σχόλια στην ιστοσελίδα της αναφέρει ότι “αγαπά βαθιά την πατρίδα” και ότι “ειλικρινώς στηρίζει τη συμφωνία” ελπίζοντας ότι οι σχέσεις της Κίνας με το Βατικανό θα βελτιωθούν περαιτέρω.

Η συμφωνία ενδέχεται να πυροδοτήσει επικρίσεις, καθώς συμπίπτει, κατά παράδοξο τρόπο, με μια εκστρατεία καταστροφής χριστιανικών εκκλησιών σε ορισμένες κινεζικές επαρχίες. Στην Κίνα, για παράδειγμα, η Βίβλος έχει αποσυρθεί από τους ιστότοπους διαδικτυακών πωλήσεων και «παράνομοι» καθολικοί ιερείς πρόσφατα συνελήφθησαν, προτού αφεθούν ελεύθεροι.

Η Αγία Έδρα, που δεν δημοσιοποίησε σήμερα το κείμενο της συμφωνίας, απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία που θα ακολουθείται στο μέλλον για τον διορισμό των νέων επισκόπων, ενώ την τελευταία λέξη θα πρέπει να έχει ο πάπας.

Η συμφωνία αυτή αφορά αποκλειστικά τη θρησκεία και όχι την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ του Πεκίνου και της Αγίας Έδρας, που διακόπηκαν το 1951, δύο χρόνια μετά την άνοδο στην εξουσία των κομμουνιστών.

ΑΠΕ