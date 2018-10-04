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04.10.2018 07:57

«Οι Άγγελοι του Τσάρλι»: Ενδιαφέρουσες συμμετοχές στο καστ της νέας ταινίας

04.10.2018 07:57
«Οι Άγγελοι του Τσάρλι»: Ενδιαφέρουσες συμμετοχές στο καστ της νέας ταινίας - Media

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Καθώς συνεχίζει τα γυρίσματα της νέας ταινίας “Charlie’s Angels” (Οι Άγγελοι του Τσάρλι), η Ελίζαμπεθ Μπανκς εντοπίζει ενδιαφέρουσες συμμετοχές για το καστ.

Η πιο πρόσφατη “στρατολόγηση” είναι ο Σαμ Κλάφλιν με τον οποίο πρωταγωνιστούσε στην κινηματογραφική σειρά επιστημονικής φαντασίας “Hunger Games” (Αγώνες Πείνας).

Οι Κρίστεν Στιουάρτ, Ναόμι Σκοτ και Έλα Μπαλίνσκα είναι το πρωταγωνιστικό τρίο στην ταινία το σενάριο της οποίας γράφτηκε ξανά από τον Τζέι Μπάσου και την Μπανκς.

Η ιστορία αφορά μια νέα γενιά Αγγέλων που εργάζονται για τον μυστηριώδη Τσάρλι, ο οποίος έχει εξελίξει την Υπηρεσία Townsend σε μια παγκόσμια επιχείρηση ασφάλειας που παρέχει προστασία και υπηρεσίες πληροφοριών για διάφορους πελάτες.

Οι Μπανκς, ο Πάτρικ Στιούαρτ και Τζιμόν Χουνσού υποδύονται όλοι εκδοχές του χαρακτήρα του Μπόσλεϊ, ο οποίος βοηθά τις ομάδες των Αγγέλων με τον Λουίς Γκεράρντο Μέντεζ ως έναν χαρακτήρα που ονομάζεται The Saint και τον Τζόναθαν Τάκερ σε έναν άγνωστο ρόλο.

Ο ρόλος του Κλάφλιν είναι προς το παρόν μυστήριο και η ταινία θα βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 27 Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους.

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ

 

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