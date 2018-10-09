Συνελήφθη 25χρονη στο αεροδρόμιο με 6 κιλά κοκαΐνη – Τα είχε μέσα σε αλεξίπτωτο (Photos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», 25χρονη από τη Βραζιλία, κατηγορούμενη για εισαγωγή ποσότητας κοκαΐνης.
Η 25χρονη, που αφίχθη στην Ελλάδα, από το Ρίο ντε Τζανέιρο, μέσω Ρώμης, μετέφερε στην αποσκευή της κρυμμένες μέσα σε αλεξίπτωτο πλαγιάς, έξι συσκευασίες με κοκαΐνη βάρους
Επιπλέον, στην κατοχή της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 1.100 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.
Σύμφωνα με την αστυνομία, από τη μεθοδολογία της δράσης της, καθώς και από την ποσότητα ναρκωτικών που κατασχέθηκε, εξετάζεται το ενδεχόμενο η 25χρονη να αποτελεί μέλος ευρύτερου κυκλώματος διακίνησης κοκαΐνης, από χώρες της Λατινικής Αμερικής προς την Ελλάδα.
Η συλληφθείσα πρόκειται να οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.
