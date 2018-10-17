Δείτε πώς να τρίβετε το τυρί – Τόσο καιρό το κάνατε λάθος (Video)

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Όλοι μας τοποθετούμε τον τρίφτη όρθιο και πάω κάτω τρίβουμε το τυρί. Και όμως αυτή είναι η λάθος τεχνική, γατί συχνά πυκνά το τυρί διασκορπίζεται στον πάγκο της κουζίνας ή στο τραπέζι.

Χρήστης του twitter λοιπόν, έκανε κάτι απλό. «Ξάπλωσε» τον τρίφτη και έτριψε το τυρί με αποτέλεσμα εκείνο να μην πέφτει έξω και να μην γίνεται χάλια η κουζίνα.

Δείτε το βίντεο

Ok, I was today years old when I found out THIS is how a cheese grater is used !? I feel a fool pic.twitter.com/OwE0Cvm8ZO — Bea (@beasymss) October 12, 2018