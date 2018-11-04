Τραγωδία στη Σικελία: Πνίγηκαν σε αυθαίρετο…

Το σπίτι στο οποίο έχασαν την ζωή τους εννέα άνθρωποι , μέλη της ίδιας οικογένειας, στην ευρύτερη περιοχή του Παλέρμο της Σικελίας ήταν αυθαίρετο, όπως κατήγγειλε ο δήμαρχος του Καστελντάτσια, Τζοβάνι Ντι Τζατσίντο.

Η οικογένεια είχε νοικιάσει το ακίνητο, για το οποίο είχε βγει απόφαση κατεδάφισης από το 2008. Οι ιδιοκτήτες, όμως, είχαν προσφύγει σε περιφερειακό δικαστήριο.

Παράλληλα, δίπλα στην μονοκατοικία αυτή που μετετράπη σε θανάσιμη παγίδα, υπάρχουν και κάποιες παράγκες από ξύλο και λαμαρίνες, επίσης αυθαίρετες. Έχουν φτιαχτεί, επίσης, παράνομες αποχετεύσεις, οι οποίες καταλήγουν κατευθείαν σε παραπόταμους.

Στο μεταξύ, ο ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε έκανε γνωστό ότι θα διατεθεί ένα δισεκατομμύριο ευρώ για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των ορεινών περιοχών, όπως η αποψίλωση, και για παρεμβάσεις με στόχο να αποφευχθούν νέες, παρόμοιες τραγωδίες.

‘Αλλα πενήντα εκατομμύρια ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για τον αποτελεσματικό καθαρισμό της κοίτης πολλών ιταλικών ποταμών.

