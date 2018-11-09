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09.11.2018 12:06

Μαρί Αρέλ: Ποια είναι η γαλλίδα αγρότισσα που ανακάλυψε το εκλεκτό και πανάκριβο τυρί καμαμπέρ

09.11.2018 12:06
Μαρί Αρέλ: Ποια είναι η γαλλίδα αγρότισσα που ανακάλυψε το εκλεκτό και πανάκριβο τυρί καμαμπέρ - Media

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Η γαλλίδα αγρότισσα Μαρί Αρέλ (Marie Harel), ήταν αυτή που ανακάλυψε το εκλεκτό και πανάκριβο τυρί καμαμπέρ.

Γεννήθηκε ως Μαρί-Κατρίν Φοντέν στις 28 Απριλίου 1761 στο χωριό Κρουτ της Νορμανδίας, στη βορειοδυτική Γαλλία.

Το 1785 παντρεύτηκε τον εργάτη Ζαν Αρέλ και το ζευγάρι εγκαταστάθηκε στο γειτονικό χωριό Καμαμπέρ.

Η Αρέλ δούλευε στον πύργο ενός ευγενούς, όπου είχε βρει καταφύγιο ο αβάς Σαρλ-Ζαν Μπονβούστ στα χρόνια της Γαλλικής Επανάστασης.

Σύμφωνα με την παράδοση, ο ιερωμένος, που ήταν και τυροκόμος, της αποκάλυψε τη συνταγή του τυριού, που πήρε το όνομά του από το χωριό Καμαμπέρ, όπου πρωτοφτιάχτηκε.

Το καμαμπέρ είναι ο βασιλιάς των γαλλικών τυριών και παράγεται από αγελαδινό γάλα. Το εσωτερικό του είναι μαλακό, με το χαρακτηριστικό χρώμα του ελεφαντόδοντου. Έχει μαλακή άσπρη εξωτερική επιφάνεια, που είναι προϊόν της δράσης του ασκομύκητα penicillium camemberti.

Η Μαρί Αρέλ πέθανε στις 9 Νοεμβρίου 1844 στο χωριό Βιμουτιέρ της Νορμανδίας, σε ηλικία 83 ετών. Οι απόγονοί της εκμεταλλεύτηκαν την ανακάλυψή της και πλούτισαν, έχοντας για πολλά χρόνια την αποκλειστικότητα παρασκευής του καμαμπέρ.

 

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