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15.11.2018 14:58

Επιτέλους, μια καλή είδηση: Σύρος πρόσφυγας στο Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων στο Ωραιόκαστρο

15.11.2018 14:58
Επιτέλους, μια καλή είδηση: Σύρος πρόσφυγας στο Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων στο Ωραιόκαστρο - Media
 
Οι ισχυροί δεσμοί που τον ένωσαν πριν από είκοσι χρόνια με τη Θεσσαλονίκη, από την εποχή που έκανε μεταπτυχιακό στην Οδοντιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, οδήγησαν τον Αγά Φάραζ στην απόφαση να εγκαταλείψει τη φρίκη του πολέμου στη Συρία και να μετακομίσει μόνιμα, πριν από ενάμισι χρόνο, στην περιοχή του Ωραιοκάστρου.
 
Ο Αγά Φάραζ μάζεψε όσα πράγματα μπορούσε να πάρει από την πατρίδα του και μαζί με τη σύζυγο, τα δύο του παιδιά, τη μητέρα του και τον αδελφό του βρέθηκαν ως πρόσφυγες στη χώρα μας. Παρά τη νέα αρχή που χρειάστηκε να κάνουν στη ζωή τους, δεν το έβαλε κάτω. ‘Επιασε δουλειά ως οδοντίατρος – γναθοχειρουργός, ενώ τα παιδιά κάθισαν στα θρανία του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ωραιοκάστρου και γρήγορα προσαρμόστηκαν στην ελληνική πραγματικότητα.
 
Ο ίδιος θέλησε να κάνει ένα βήμα παραπάνω. ‘Εθεσε υποψηφιότητα για τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ωραιοκάστρου, με τους γονείς να τον στηρίζουν και να τον εκλέγουν ως μέλος του Δ.Σ.
 
“Λόγω του πολέμου εγκαταλείψαμε τη Συρία. Αποφάσισα να έρθουμε στη Θεσσαλονίκη, μία πόλη που γνώρισα το 1988, όταν έκανα μεταπτυχιακό. Τώρα, ήρθα με όλη την οικογένειά μου και σιγά – σιγά βρίσκουμε τους ρυθμούς μας”, δήλωσε σε σπαστά ελληνικά στο ΑΠΕ – ΜΠΕ.
 
Αναφορικά με την επιθυμία του να ασχοληθεί περισσότερο με θέματα του σχολείου, στο οποίο φοιτούν τα δύο του παιδιά, και να συμμετάσχει στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων εξήγησε: “Η μητέρα μου ήταν δασκάλα για πολλά χρόνια και ξέρω καλά ποια είναι τα προβλήματα που έχουν τα σχολεία και ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν οι μαθητές. Θέλω να είμαι κοντά στα παιδιά, όχι μόνο τα δικά μου, σε όλα. Θέλω να καταφέρουμε να ενώσουμε τους γονείς με το σχολείο. Εχω πολλές ιδέες για το τι μπορούμε να κάνουμε ως Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, αρκεί να συνεργαστούμε όλοι μαζί”.
 
“Ο μεγάλος πηγαίνει στην ΣΤ’ δημοτικού, ενώ ο μικρός παρακολουθεί τα μαθήματα της Β’ τάξης και μιλάει τα ελληνικά καλύτερα από όλους μας”, είπε ο κ.Φάραζ, προσθέτοντας πως αυτό το διάστημα μαθήματα ελληνικών παρακολουθεί και η σύζυγος του.
 
Στην εκλογή του Αγά Φάραζ στο Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ωραιοκάστρου αναφέρθηκε από το βήμα της Βουλής ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, μεταφέροντας την είδηση στους συναδέλφους του, οι οποίοι απάντησαν μ’ ένα θερμό χειροκρότημα.
 
“Ευτυχώς η Ελλάδα μας δείχνει το δρόμο και οι γονείς του Ωραιοκάστρου δείχνουν το δρόμο της αλληλεγγύης, της ανθρωπιάς και της αγάπης. Επικροτούμε την εκλογή του Σύρου οδοντιάτρου στο Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. ‘Οπως τα παιδιά έδειξαν το δρόμο και δέχτηκαν τα προσφυγόπουλα στα σχολεία, δίνοντας την καλύτερη απάντηση σε αυτούς που τα κλείδωναν κι΄ αρνούνταν την πρόσβαση, έτσι ήρθε τώρα η καλύτερη απάντηση από τους γονείς”, δήλωσε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο κ.Φάμελλος.
 
Ο αναπληρωτής υπουργός συνδύασε την εκλογή του Σύρου οδοντιάτρου με το μήνυμα του Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος συμπαραστάθηκε στον αδελφό του, Θανάση, στη ρατσιστική επίθεση που δέχτηκε, τονίζοντας πως “εμείς ζητάμε συγγνώμη από τα αδέλφια Αντετοκούμπο που είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές της Ελλάδας”.
 
Υπενθυμίζεται ότι οι γονείς στο Ωραιόκαστρο είχαν αντιδράσει σφόδρα στο ενδεχόμενο προσφυγόπουλα να πηγαίνουν στο σχολείο με τα παιδιά τους.
 
ΑΠΕ-ΜΠΕ
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