Πειράματα για νέο τρόπο αντισύλληψης: Το ανδρικό τζελ που «σκοτώνει» το σπέρμα

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Η αμερικανική κυβέρνηση θα ξεκινήσει δωρεάν δοκιμή ενός τζελ για άνδρες που θα ενισχύσει τον έλεγχο των γεννήσεων, ανακοίνωσαν την Τετάρτη τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας (NIH).
Επί του παρόντος, τα μόνα εγκεκριμένα ανδρικά αντισυλληπτικά είναι προφυλακτικά ή χειρουργικές επεμβάσεις για την αποδέσμευση του σπέρματος.
Υπάρχουν πολλές μορφές ελέγχου των γεννήσεων για γυναίκες και κορίτσια με περίπλοκες και ενοχλητικές παρενέργειες.
Εάν αποδειχθεί ασφαλές και αποτελεσματικό, θα είναι ο νέος τρόπος αντισύλληψης για άνδρες από τότε που το προφυλακτικό εισήχθη στην αγορά, το 1800.
Μεταξύ των προφυλακτικών και των γυναικείων τρόπων αντισύλληψης, μπορεί να γίνει 99% αποτελεσματική η αντισύλληψη – όταν το καθένα χρησιμοποιείται σωστά.
Αλλά το καθένα παρουσιάζει σημαντικές παρενέργειες.
Τα προφυλακτικά είναι μόνο περιστασιακά, αλλά οι άνθρωποι αποτυγχάνουν να τα χρησιμοποιήσουν σωστά, αποτυγχάνοντας κατά 13% την αντισύλληψη.
Το τζελ
Το νέο τζελ, το οποίο ονομάζεται NES/T, περιέχει δύο ορμόνες – προγεστερόνη και τεστοστερόνη – οι οποίες απορροφούνται μέσω του δέρματος όταν το τζελ αλείφεται στην πλάτη και τους ώμους του ανθρώπου.
Η προγεστερόνη – η οποία συναντάται στη γυναικεία αντισύλληψη – αποκλείει με φυσικό τρόπο τις δράσεις της ανδρικής ορμόνης, της τεστοστερόνης, διακόπτωντας την παραγωγή σπέρματος.
Αλλά η τεστοστερόνη είναι επίσης ένα κλειδί για τα αρσενικά φυσικά χαρακτηριστικά και τη σεξουαλική ορμή, έτσι το τζελ μεταφέρει επίσης μια δόση αντικατάστασης της ορμόνης.
Το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας θα δοκιμάσει πειραματικά το προϊόν σε 420 ζευγάρια για έναν ολόκληρο χρόνο ως τη μόνη μορφή αντισύλληψης.
Αρχικά, οι άνδρες θα βάζουν το τζελ στις πλάτες και τους ώμους τους καθημερινά για 4 με 12 εβδομάδες για να επιβεβαιωθεί ότι δεν παρουσιάζουν κάποιο πρόβλημα με το προϊόν.
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τα επίπεδα των σπερματοζωαρίων τους θα μετρώνται (για 16 εβδομάδες, εάν είναι απαραίτητο).
Μόλις παράγουν σταθερά μια χαμηλή περιεκτικότητα σπέρματος με το αντισυλληπτικό NES / T, τότε θα αρχίσουν να δοκιμάζουν τις σεξουαλικές επαφές με τον σύντροφός τους για το επόμενο έτος.
Εάν πετύχει το τζελ, μπορεί να υπάρχει ελπίδα για να απελευθερωθούν οι γυναίκες από το αντισυλληπτικό χάπι. Αλλά, θα χρειαστούν χρόνια πριν το τζελ κυκλοφορήσει στην αγορά.
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