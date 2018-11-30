Πειράματα για νέο τρόπο αντισύλληψης: Το ανδρικό τζελ που «σκοτώνει» το σπέρμα

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Η αμερικανική κυβέρνηση θα ξεκινήσει δωρεάν δοκιμή ενός τζελ για άνδρες που θα ενισχύσει τον έλεγχο των γεννήσεων, ανακοίνωσαν την Τετάρτη τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας (NIH).

Επί του παρόντος, τα μόνα εγκεκριμένα ανδρικά αντισυλληπτικά είναι προφυλακτικά ή χειρουργικές επεμβάσεις για την αποδέσμευση του σπέρματος.

Υπάρχουν πολλές μορφές ελέγχου των γεννήσεων για γυναίκες και κορίτσια με περίπλοκες και ενοχλητικές παρενέργειες.

Εάν αποδειχθεί ασφαλές και αποτελεσματικό, θα είναι ο νέος τρόπος αντισύλληψης για άνδρες από τότε που το προφυλακτικό εισήχθη στην αγορά, το 1800.

Μεταξύ των προφυλακτικών και των γυναικείων τρόπων αντισύλληψης, μπορεί να γίνει 99% αποτελεσματική η αντισύλληψη – όταν το καθένα χρησιμοποιείται σωστά.

Αλλά το καθένα παρουσιάζει σημαντικές παρενέργειες.

Τα προφυλακτικά είναι μόνο περιστασιακά, αλλά οι άνθρωποι αποτυγχάνουν να τα χρησιμοποιήσουν σωστά, αποτυγχάνοντας κατά 13% την αντισύλληψη.

Το τζελ

Το νέο τζελ, το οποίο ονομάζεται NES/T, περιέχει δύο ορμόνες – προγεστερόνη και τεστοστερόνη – οι οποίες απορροφούνται μέσω του δέρματος όταν το τζελ αλείφεται στην πλάτη και τους ώμους του ανθρώπου.

Η προγεστερόνη – η οποία συναντάται στη γυναικεία αντισύλληψη – αποκλείει με φυσικό τρόπο τις δράσεις της ανδρικής ορμόνης, της τεστοστερόνης, διακόπτωντας την παραγωγή σπέρματος.

Αλλά η τεστοστερόνη είναι επίσης ένα κλειδί για τα αρσενικά φυσικά χαρακτηριστικά και τη σεξουαλική ορμή, έτσι το τζελ μεταφέρει επίσης μια δόση αντικατάστασης της ορμόνης.

Το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας θα δοκιμάσει πειραματικά το προϊόν σε 420 ζευγάρια για έναν ολόκληρο χρόνο ως τη μόνη μορφή αντισύλληψης.

Αρχικά, οι άνδρες θα βάζουν το τζελ στις πλάτες και τους ώμους τους καθημερινά για 4 με 12 εβδομάδες για να επιβεβαιωθεί ότι δεν παρουσιάζουν κάποιο πρόβλημα με το προϊόν.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τα επίπεδα των σπερματοζωαρίων τους θα μετρώνται (για 16 εβδομάδες, εάν είναι απαραίτητο).

Μόλις παράγουν σταθερά μια χαμηλή περιεκτικότητα σπέρματος με το αντισυλληπτικό NES / T, τότε θα αρχίσουν να δοκιμάζουν τις σεξουαλικές επαφές με τον σύντροφός τους για το επόμενο έτος.

Εάν πετύχει το τζελ, μπορεί να υπάρχει ελπίδα για να απελευθερωθούν οι γυναίκες από το αντισυλληπτικό χάπι. Αλλά, θα χρειαστούν χρόνια πριν το τζελ κυκλοφορήσει στην αγορά.