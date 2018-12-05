TripΑdvisor: Τα καλύτερα εστιατόρια στον κόσμο – Ποια είναι τα 25 πρώτα (Photos)

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Τα καλύτερα εστιατόρια στον κόσμο για το 2018 ψήφισε το Tripadvisor. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας προέκυψαν από τα σχόλια και τις βαθμολογίες που έχει αφήσει ο κάθε επισκέφτης κάτω από κάθε εστιατόριο.

Στην πρώτη θέση βρίσκεται το εστιατόριο Au Crocodile στο Στρασβούργο της Γαλλίας. Το γαλλικό εστιατόριο με ένα αστέρι Michelin έχει κερδίσει τον ουρανίσκο των επισκεπτών του χάρη στα τοπικά προϊόντα του και τα εξαιρετικά κρασιά του.

Οι τιμές στο μενού του εστιατορίου ξεκινούν από τα 132 δολάρια το άτομο, ενώ στο μενού οποιοσδήποτε μπορεί να βρει ψητό φιλέτο ελαφιού με σάλτσα πιπεριού, πέρκα ποσέ με μους πατάτας και εκχύλισμα ξιφία, τσιπούρα με κρούστα ψωμιού με ζαχαρωμένο σέλινο και καπνιστή σάλτσα βουτύρου.

Το δεύτερο καλύτερο εστιατόριο στον κόσμο βρίσκεται στην Ισπανία, και έχει το όνομά του σεφ του, δηλαδή Μαρτίν Μπερασατεγκουί. Το συγκεκριμένο εστιατόριο έχει κερδίσει με την αξία του τρία αστέρια Michelin.

Τα μενού του κοστίζουν έως και 232 λίρες το άτομο και τα πιάτα του είναι αρκετά ιδιαίτερα. Ανάμεσα σε αυτά είναι το μωρό καλαμάρι, φύκια που τρέμουν, πλαγκτόν, γαρίδες κονσομέ, ζαχαρωμένα έλατα και τραγανά μαργαριτάρια.



Στην Ισπανία βρίσκεται και το τρίτο καλύτερο εστιατόριο στον κόσμο. Πρόκειται για το Ελ Κελάρ ντε Καν Ρόκα στην Ζιρόνα, το οποίο έχει ρεκόρ από θετικές κριτικές στο Tripadvisor, 91%.

Το τέταρτο εστιατόριο βρίσκεται στο Νότινγχαμ στο Ηνωμένο Βασίλειο και ονομάζεται Σατ Μπαίνς. Μάλιστα, ήταν το πρώτο της χώρας που κέρδισε αστέρι Michelin το 2003.



Αρκετοί πιστεύουν ότι η Νέα Υόρκη έχει κάνει μεγάλη γαστρονομική άνοδο. Ωστόσο, το Trip Advisor κατάταξε το εστιατόριο Γκάμπριλ Κρόιτερ στην 16η θέση.

Αναλυτικά, η λίστα:

Τα 25 καλύτερα εστιατόρια στον κόσμο του Tripadvisor

1. Au Crocodile, Στρασβούργο- Γαλλία

2. Martin Berasategui, Λαζάρτε- Ισπανία

3. El Celler de Can Roca, Ζιρόνα- Ισπανία

4. Restaurant Sat Bains Νότινγκχαμ- Ηνωμένο Βασίλειο

5. Restaurante Benazuza, Κανκούν -Μεξικό

6. La Colombe, Κονστάντια- Νότια Αφρική

7. TRB Hutong, Πεκίνο -Κίνα

8. Ristorante Villa Crespi, Ορτα Σαν Γκιούλιο -Ιταλία

9. The Grove Auckland Central, Νέα Ζηλανδία

10. David’s Kitchen, Τσιάνγκ Μαί -Ταϊλάνδη

11. Adam’s, Birmingham, Ηνωμένο Βασίλειο

12. Maido, Λίμα- Περού

13. Indian Accent, Νέο Δελχί- Ινδία

14. Restaurant Christopher Coutanceau, Λα Ροσέλ- Γαλλία

15. Belmond Le Manoir aux Quat’Saisons, Ηνωμένο Βασίλειο

16. Gabriel Kreuther, Νέα Υόρκη

17. Ristorante Lido ’84, Γκαρντον Ριβιέρα- Ιταλία

18. Epicure, Παρίσι

19. Azurmendi, Λαραμπέτσου-Ισπανία

20. Ciel Bleu Restaurant, Αμστερνταμ

21. i Latina, Μπουένος Αιρες- Αργεντινή

22. Da Vittorio Μπρουζαπόρτο, Ιταλία

23. Tin Lung Heen, Χονγκ-Κονγκ

24. Europea, Μοντρεαλ-Καναδάς

25. Daniel, Νέα Υόρκη

Τα καλύτερα 10 στην Ευρώπη

1. Au Crocodile, Στρασβούργο- Γαλλία

2. Martin Berasategui, Λαζάρτε -Ισπανία

3. El Celler de Can Roca, Ζιρόνα- Ισπανία

4. Restaurant Sat Bains, Νοτινγκχαμ- Ηνωμένο Βασίλειο

5. Ristorante Villa Crespi, Ορτα Σαν Γκιούλιο- Ιταλία

6. Adam’s, Μπίρμινγκχαμ- Ηνωμένο Βασίλειο

7. Restaurant Christopher Coutanceau, Λα Ροσέλ, Γαλλία

8. Belmond Le Manoir aux Quat’Saisons, Νιου Μίλτον- Ηνωμένο Βασίλειο

9. Ristorante Lido ’84, Γκαρντόν Ριβιέρα- Ιταλία

10. Epicure, Παρίσι- Ιταλία