Ρώσοι γενετιστές επαναφέρουν στη ζωή τα μαμούθ

Ζωντανά κύτταρα σε ιστούς μαμούθ αναζητούν Ρώσοι ειδικοί για την ανασύνθεση της αλυσίδας του DNA τους με στόχο να εμφυτεύσουν έμβρυα στη μήτρα Ινδικού ελέφαντα και να επαναφέρουν τους τριχωτούς γίγαντες στη ζωή.

Σάρκα, αίμα και οστά μαμούθ και άλλων σύγχρονών τους ζώων έχουν διατηρηθεί μέσα στο μόνιμα παγωμένο υπέδαφος της βορειότερης και πλέον απομονωμένης περιοχής της Ρωσίας και οι επιστήμονες ελπίζουν ότι αυτοί οι καλοδιατηρημένοι ιστοί θα τους βοηθήσουν να «αναστήσουν» είδη που έχουν εξαφανιστεί από καιρό και να δημιουργήσουν ένα νέο ζωολογικό πάρκο, αλά Jurassic Park.

«Η επαναφορά στη ζωή μέσω κλωνοποίησης μαμούθ και άλλων πλασμάτων που έχουν εξαφανιστεί ακούγεται σαν άπιαστο όνειρο σήμερα, αλλά η επιστήμη προοδεύει τόσο γρήγορα που μπορεί αυτό να γίνει πραγματικότητα σε δέκα ή είκοσι χρόνια.

Οι ιστοί που ανακαλύψαμε στο μόνιμα παγωμένο υπέδαφος, μας παρέχουν το πρωτογενές υλικό που χρειαζόμαστε για να επιχειρήσουμε την αναδόμηση του γενετικού κώδικα των ειδών αυτών», λέει στη βρετανική εφημερίδα The Sun ο ειδικός στα μαμούθ και επικεφαλής της σχετικής έρευνας της Ακαδημίας Επιστημών του Γιακούτσκ της Σιβηρίας, δρ Άλμπερτ Προτοπόποφ.

Και συμπληρώνει: «Ελπίζουμε ότι θα βρούμε μέσα σ’ όλο αυτό το υλικό ζωντανά κύτταρα, ίσως στο κατεψυγμένο σπέρμα ενός μαμούθ, που θα μας βοηθήσουν να συμπληρώσουμε την αλυσίδα του DNA.

Έτσι θα μπορέσουμε να εμφυτεύσουμε ένα γενετικά τροποποιημένο έμβρυο στον εγγύτερο εν ζωή συγγενή του μαμούθ, τον ινδικό ελέφαντα. Κι αυτό ίσως επιτρέψει σ’ αυτά τα εκπληκτικά ζώα να βαδίσουν ξανά στη Γη. Είναι μια υπέροχη σκέψη».

Ο δρ Προτοπόποφ κι ο συνάδελφός του, παλαιοντολόγος δρ Γκενάντι Μποσκόροφ είναι επικεφαλής μιας ομάδας Ρώσων ειδικών, οι οποίοι μελετούν μεγάλες ποσότητες αρχαίων ζωικών ιστών, που ανακαλύφθηκαν στις παγωμένες περιοχές γύρω από το εργαστήριό τους.

Από την πλούσια σε διαμάντια Δημοκρατία των Σαχά (ή αλλιώς Γιακουτία), της οποίας πρωτεύουσα είναι το Γιακούτσκ, στις όχθες του ποταμού Λένα στη ρωσική Άπω Ανατολή, προέρχεται το 80% των μαλακών ιστών ζώων που έζησαν κατά το Πλειστόκαινο (που περιλαμβάνει η χρονική περίοδο 2.588.000 με 11.700 χρόνια περίπου πριν) και το Ολόκαινο και που είναι ζωτικής σημασίας για την έρευνά τους.

Τα μαλλιαρά μαμούθ είχαν ύψος περίπου 4 μέτρα και βάρος έξι τόνων -περίπου το μέγεθος που έχουν οι σημερινοί αφρικανικοί ελέφαντες- αλλά έδειχνα μεγαλύτερα λόγω του πυκνού τριχώματός τους.

Συνυπήρχαν με τους πρώτους ανθρώπους, που πιστεύεται ότι συνέβαλαν με το κυνήγι τους στην εξαφάνισή τους περίπου πριν από δέκα χιλιετίες, όπως και η κλιματική αλλαγή καθώς συρρικνώθηκε το φυσικό τους περιβάλλον.

Αλλά δεν είναι μόνον τα μαμούθ που ευελπιστούν να επαναφέρουν με τη βοήθεια της γενετικής μηχανικής στη ζωή ο δρ Προτοπόποφ και οι συνεργάτες του.

Κάτω απ’ το μικροσκόπιό τους μπαίνουν και άλλα καλοδιατηρημένα δείγματα από εξαφανισμένους μαλλιαρούς ρινόκερους, λύκους και λιοντάρια των σπηλαίων, που βρέθηκαν κοντά σ’ ένα παγωμένο ποτάμι.

Τα πρώτα όμως είδη που ίσως «αναγεννηθούν» με κλωνοποίηση είναι κάποιες εξαφανισμένες από καιρό ράτσες αλόγων, καθώς ο γενετικός τους κώδικας είναι σχεδόν παρόμοιος με εκείνων των σύγχρονων συγγενών τους.

Όλα αυτά τα είδη δεν αποκλείεται με τις προόδους της επιστήμης να ξαναβαδίσουν τα επόμενα χρόνια στη Γη, με τους Ρώσους ειδικούς να ευελπιστούν να δημιουργήσουν ένα «Πάρκο Πλειστοκαίνου» στη Σιβηρία, ανασυνθέτοντας το φυσικό περιβάλλον όπου ζούσαν κάποτε.