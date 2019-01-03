Οι Nirvana μηνύουν τον σχεδιαστή μόδας Μαρκ Τζέικομπς

Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Φαίνεται ότι αυτό σκέφτηκαν και τα μέλη του συγκροτήματος Nirvana και αποφάσισαν να κινηθούν νομικά εναντίον του Μαρκ Τζέικομπς για τη χρήση του διάσημου χαμόγελου σε μπλουζάκια του σχεδιαστή.

Το μπλουζάκι γράφει επάνω «HEAVEN» αντί του ονόματος της μπάντας και τα μάτια «X» έχουν αντικατασταθεί με τα γράμματα «M» και «J».

Το λογότυπο, το χρώμα και η γραμματοσειρά, ωστόσο, φαίνεται να είναι τα ίδια.

Το μπλουζάκι αποτελεί μέρος της συλλογής «Bootleg Redux Grunge», την οποία ο σχεδιαστής παρουσίασε αρχικά το 1993 για τον Πέρι Έλις όταν ήταν επικεφαλής για την γυναικεία συλλογή του Έλις.

Αλλά οι Nirvana θεωρούν ότι το λογότυπο smiley (χαμογελαστό πρόσωπο) είναι δικό τους καθώς το κυκλοφόρησαν έναν χρόνο νωρίτερα, το 1992. Όμως μόλις τώρα αποφάσισαν να κινηθούν νομικά εναντίον του Μαρκ Τζέικομπς για τα πνευματικά δικαιώματα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του TMZ.

Το λογότυπο σχεδιάστηκε από τον Κερτ Κομπέιν, ο οποίος πέθανε το 1994, και έγινε το συνώνυμο με τη μουσική της μπάντας και εμφανίζεται σχεδόν σε όλα τα προϊόντα της.

Μάλιστα ο Μαρκ Τζέικομπς κάνει αναφορά στο κομμάτι «Smells Like Teen Spirit» – ένα από τα πιο διάσημα τραγούδια των Nirvana – στην περιγραφή του T-shirt.

Πηγή: ΑΠΕ -ΜΠΕ