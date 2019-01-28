Πάτρα: Συγκλονίζει η αναισθησιολόγος του ΕΚΑΒ για το τρίχρονο κοριτσάκι – Η ανακοίνωση της αστυνομίας

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Δικογραφία σε βάρος του 50χρονου οδηγού, ο οποίος το απόγευμα της Κυριακής παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά το τρίχρονο κοριτσάκι στις Ιτιές της Πάτρας, σχημάτισε η Τροχαία.

Σύμφωνα με το thebest.gr, η τρίχρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και οι γιατροί της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών δίνουν μάχη για να κρατήσουν το κοριτσάκι στη ζωή.

Συγκλονιστική είναι η ανάρτηση της αναισθησιολόγου του ΕΚΑΒ Γκέλυς Κανελλοπούλου, η οποία βρισκόταν σε εφημερία όταν το τρίχρονο κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο:

«Ψυχολογική αποφόρτιση… δεδομένο στον 21ο αιώνα για τις προηγμένες χώρες. Εγώ πάλι μάλλον θα σταθώ σε μικρές συζητήσεις με συναδέλφους και φίλους….τι ήταν καλό, τι ήταν κακό, πώς το κάναμε, πως το νιώσαμε….και πάλι αυτή η αίσθηση ότι είσαι πεπερασμένος, ότι είσαι αναλώσιμος , ότι όλα είναι αναλώσιμα … κι αύριο θα πάω να αγκαλιάσω τα παιδιά μου ευτυχισμένη που είναι καλά, ευτυχισμένη που δεν είναι αυτά, μέσα στην άγνοιά τους, στο φορείο του ασθενοφόρου που σκούζει μέσα στην ηρεμία του Κυριακάτικου απογεύματος, ευτυχισμένη που το μοιρολόι που ακούω δεν είναι δικό μου…¨

Εφημερεύω για άλλες 6 ώρες αλλά στα μάτια μου έχω τα μικρά ροζ κλαμεράκια που μοιάζουν με αυτά της κόρης μου…λυπάμαι… Κι αύριο ξημερώνει μια νέα μέρα….”, έγραψε στην προσωπική της σελίδα στο Facebook η αναισθησιολόγος.

Η κ. Κανελλοπούλου ως μέλος πληρώματος ασθενοφόρου, έχει ζήσει από πολύ κοντά εκατοντάδες περιστατικά.

Το ατύχημα στην περιοχή των Ιτεών, όπου 50χρονος οδηγός παρέσυρε 3χρονο κοριτσάκι, δύσκολα μπορεί να περιγραφεί ακόμα και από ανθρώπους που έχουν αντικρύσει πολλές και σκληρές εικόνες.

Το παιδί έχει υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις μετά το τροχαίο που σημειώθηκε χθες το απόγεμα όταν παρασύρθηκε από αυτοκίινητο. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο που αρχικά μετέφερε το παιδί στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο Παίδων και εν συνεχεία λόγω τηης σοβαρότητας της κατάστασής του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πάτρας.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πατρών, σχηματίσθηκε δικογραφία για τροχαίο ατύχημα, το οποίο συνέβη χθες το απόγευμα, στην Πάτρα.

Ειδικότερα, 50χρονος ημεδαπός οδηγώντας αυτοκίνητο, παρέσυρε τρίχρονη ημεδαπή, η οποία κινούνταν πεζή, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της.

Η ανήλικη διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, όπου παραμένει νοσηλευόμενη».