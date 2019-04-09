Κι όμως, το κάνεις λάθος – Με ποιο λάδι γίνονται καλύτερες οι τηγανητές πατάτες

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Είναι ένα από τα πλέον αγαπημένα φαγητά, αλλά ο τρόπος μαγειρέματός του το κάνει και ένα από τα πλέον ανθυγιεινά, καθώς στις πολύ υψηλές θερμοκρασίες, όπως όταν κάνετε τηγανητές πατάτες, το ελαιόλαδο αλλοιώνεται σημαντικά περισσότερο από τα φυτικά έλαια.

Αυτό κάνει την επιλογή λαδιού για τις τηγανητές πατάτες λίγο πιο δύσκολη. Tο ελαιόλαδο στο τηγάνισμα δεν προσφέρει τον ίδιο έλεγχο θερμοκρασίας που παρέχουν τα φυτικά έλαια.

Η τελική επιλογή τελικά εξαρτάται από το πώς θέλετε να τηγανίσετε τις πατάτες και τι σας ενδιαφέρει περισσότερο σε θέματα διατροφικής αξίας και γεύσης.

Τηγανητές πατάτες: Με φυτικά έλαια για καλύτερο έλεγχο της θερμοκρασίας

Μια από τις πιο κρίσιμες παραμέτρους στο τηγάνισμα, είναι το σημείο καπνού στην θερμοκρασία του κάθε ελαίου. Αυτό είναι η θερμοκρασία στην οποία το λίπος αρχίζει να διασπάται και το λάδι αρχίζει να καπνίζει. Το σημείο καπνού είναι η υψηλότερη θερμοκρασία που μπορεί να φτάσει το έλαιο και να είναι ακόμη ασφαλές και χρησιμοποιήσιμο. Στο τηγάνισμα είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείτε ένα λάδι με υψηλό σημείο καπνού, για μεγαλύτερη ασφάλεια στην κουζίνα και για πιο τραγανή υφή στην τηγανητή τροφή.

Το φυτικό έλαιο έχει πολύ υψηλότερο σημείο καπνού (234 °C) από οποιοδήποτε ελαιόλαδο. Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο καπνίζει μόλις στους 166 °C ενώ το παρθένο ελαιόλαδο καπνίζει στους 220 °C. Όσον αφορά την ασφάλεια και την ικανότητά σας να επιτύχετε χρυσές, τραγανές πατάτες, το φυτικό έλαιο είναι η καλύτερη επιλογή.

Τηγανητές πατάτες: Με ελαιόλαδο για καλύτερη υγεία και θρεπτικότητα

Το ελαιόλαδο είναι ένα μονοακόρεστο λίπος, το οποίο αυξάνει τα επίπεδα της καλής χοληστερόλης και είναι απαραίτητο για μια ισορροπημένη διατροφή. Περιέχει επίσης χρήσιμα αντιοξειδωτικά, τα οποία καταπολεμούν τις ελεύθερες ρίζες στο σώμα σας. Το φυτικό έλαιο, από την άλλη πλευρά, γενικά προέρχεται από ένα συνδυασμό λιγότερο υγιεινών πηγών. Σε πολλές περιπτώσεις, τα έλαια αυτά είναι χημικά εκχειλισμένα από διάφορα φυτά που παράγουν ένα μείγμα trans-λιπαρών, τα οποία είναι ο λιγότερο υγιεινός τύπος που μπορείτε να φάτε. Όσον αφορά την υγεία και τη διατροφή, λοιπόν, το ελαιόλαδο είναι η καλύτερη επιλογή.

Τηγάνισμα με ελαιόλαδο

Εάν χρησιμοποιείτε τηγανητές πατάτες σε ελαιόλαδο, επιλέξτε ελαφρύ ελαιόλαδο, το οποίο είναι το είδος του ελαιολάδου με το υψηλότερο σημείο καπνού. Αποδίδει μια λεπτή κρούστα και όχι την πικρή γεύση που παράγει το φυτικό έλαιο, αλλά τα θρεπτικά οφέλη αξίζουν αυτόν τον “συμβιβασμό” για πιο υγιεινά γεύματα. Επιλέξτε φιλτραρισμένο ελαιόλαδο, το οποίο θα έχει λιγότερα από τα πράσινα στερεά που είναι επιρρεπή σε καύση σε υψηλότερες θερμοκρασίες. Τα στερεά δεν είναι αντιληπτά με το μάτι, αλλά η ετικέτα του προϊόντος πρέπει να περιγράφει το λάδι ως “φιλτραρισμένο” (filtered).

Ψήσιμο στον φούρνο με ελαιόλαδο

Αν θέλετε εξαιρετικά τραγανές πατάτες αλλά θέλετε και να τις μαγειρέψετε σε ελαιόλαδο, ο φούρνος για “τηγανητές” πατάτες μπορεί να είναι η καλύτερη επιλογή σας, επειδή απαιτεί λιγότερη ποσότητα ελαίου και επιτρέπει τον καλύτερο έλεγχο της θερμοκρασίας.

Πώς να κάνετε “τηγανητές” πατάτες στον φούρνο

Βάλτε τις κομμένες πατάτες σε νερό, ξεπλύντε τις και στη συνέχεια στεγνώστε τις προτού τις μαγειρέψετε, για να βγάλετε από μέσα τους περισσότερο άμυλο στην επιφάνεια. Το άμυλο τους επιτρέπει να αναπτύξουν μια πιο τραγανή υφή. Επικαλύψτε τις με ένα πινέλο με ελαιόλαδο και στη συνέχεια τα απλώστε τις ομοιόμορφα σε ένα φύλλο ψησίματος. Μαγειρέψτε τις σε προθερμασμένο φούρνο σε υψηλή θερμοκρασία κάτω από το σημείο καπνού του ελαιόλαδου που χρησιμοποιείτε (200 °C έως 220 °C είναι μια ασφαλής επιλογή για παρθένο ή ελαφρύ ελαιόλαδο). Όταν πάρουν χρυσό χρώμα και μαλακώσουν, βγάλτε τις από τον φούρνο, αφήστε τις να κρυώσουν και στη συνέχεια ξαναβάλτε τις στον φούρνο με την ίδια θερμοκρασία. Μαγειρέψτε τις έως ότου αναπτύξουν μια πλουσιότερη χρυσή απόχρωση. Το διπλό μαγείρεμα των πατατών και η δυνατότητα να κρυώνουν ενδιάμεσα παράγει πιο τραγανές τηγανητές πατάτες.

Τηγανητές πατάτες: Άλλες επιλογές στα λάδια

Μετά από το ελαιόλαδο, το ηλιέλαιο έχει το επόμενο υψηλότερο επίπεδο μονοακόρεστων λιπαρών, αλλά έχει πολύ υψηλότερο σημείο καπνού. Μάλιστα το σημείο καπνού του ηλιελαίου (240 °C) είναι υψηλότερο ακόμα και από το σημείο καπνού του φυτικού ελαίου. Το έλαιο canola έχει το τρίτο υψηλότερο επίπεδο μονοακόρεστων λιπαρών καθώς και ένα πολύ υψηλό σημείο καπνού: 242 °C. Είναι επίσης ευρέως διαθέσιμο και οικονομικό ως φυτικό έλαιο.