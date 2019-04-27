Χιλιάδες κόσμου «βούλιαξαν» την Κέρκυρα για την περιφορά των Επιταφίων και την πρώτη Ανάσταση με τους «μπότηδες»

«Πνίγεται» η Κέρκυρα από χιλιάδες επισκέπτες που κατέφθασαν τις τελευταίες μέρες στο νησί, προκειμένου να παρακολουθήσουν τη διεξαγωγή των εθίμων του Πάσχα, να ακολουθήσουν τη μεγαλειώδη πομπή των Επιταφίων και τη σημερινή Πρώτη Ανάσταση με τους «μπότητες».

Σήμερα στις 6.00 το πρωί, το νησί των Φαιάκων ξύπνησε με «σεισμό» στον Ιερό Ναό της Παναγίας των Ξένων, όπου γίνεται η αναβίωση του «τεχνητού σεισμού» που προκαλείται με θόρυβο, κούνημα όλων των εικόνων και των καντηλιών. Το έθιμο αποτελεί αναπαράσταση του σεισμού που περιγράφεται στο Ιερό Ευαγγέλιο, σαν επακόλουθο της Αναστάσεως του Κυρίου.

Στις 9.00 το πρωί γίνεται η περιφορά του Επιταφίου της εκκλησίας του Αγίου Σπυρίδωνος, είναι ο μόνος επιτάφιος που η περιφορά του γίνεται το Σάββατο. Το έθιμο διατηρείται από το 1574 όταν οι Βενετοί, για λόγους ασφαλείας, απαγόρευσαν στους Ορθοδόξους την περιφορά των Επιταφίων τη Μεγάλη Παρασκευή και επέτρεψαν μόνο τη λιτανεία του Αγίου το Μεγάλο Σάββατο. Από τότε οι Κερκυραίοι βγάζουν τον Επιτάφιο της εκκλησίας του Αγίου Σπυρίδωνος μαζί με το σεπτό σκήνωμά του- που στη συγκεκριμένη λιτανεία ο Άγιος έχει θέση χοροστατούντος επισκόπου και πίσω ακολουθεί ο Επιτάφιος. Είναι η αρχαιότερη λιτανεία και η πιο επιβλητική από τις λιτανείες του Αγίου Σπυρίδωνος, που καθιερώθηκε σε ανάμνηση του θαύματος του Αγίου, που έσωσε τον κερκυραϊκό λαό από τη σιτοδεία. Η πομπή κινείται ρυθμικά με τους πένθιμους ήχους των τριών Φιλαρμονικών της πόλης.

Η Πρώτη Ανάσταση και οι «μπότηδες»

Στην Κέρκυρα, νωρίς το μεσημέρι, γιορτάζεται η πρώτη Ανάσταση του Κυρίου, όπου και αναβιώνει το έθιμο «μπότηδες». Το έθιμο κρατά από την Ενετοκρατία στο νησί, όταν οι Κερκυραίοι , λόγω της απαγόρευσης των θρησκευτικών εκδηλώσεων αργά το βράδυ από τους Ενετούς, ήταν αναγκασμένοι να γιορτάσουν το Πάσχα την ημέρα.

Μετά το πέρας της λιτανείας, τελείται ο Εσπερινός της Αναστάσεως στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό και κανονικά, όταν ο Μητροπολίτης ψάλλει τον στίχο «Ανάστα,ὁ Θεός, κρίνον την γην…» οι καμπάνες όλων των εκκλησιών της πόλης σημαίνουν χαρμόσυνα και από τα μπαλκόνια των σπιτιών οι κάτοικοι ρίχνουν τα παλιά πήλινα δοχεία, τους «μπότηδες» όπως είναι γνωστοί. Η Κέρκυρα αλλάζει όψη και γιορτάζει. Οι καμπάνες χτυπούν χαρμόσυνα. Εκατοντάδες «μπότηδες» γεμάτα νερό, με στενό στόμιο και δυο χερούλια στο πλάι για τη μεταφορά τους, δεμένα με κόκκινες κορδέλες σκάνε στο έδαφος πέφτοντας από τα ψηλά παραθυρόφυλλα. Με το σπάσιμο των «μπότηδων» εκδιώκονται τα «μολύσματα», τα κακά και μοχθηρά πνεύματα, ενώ σύμφωνα με τη θρησκευτική παράδοση, το σπάσιμο των «μπότηδων αναπαριστά με τους κρότους την οργή για τη προδοσία του Ιούδα. Το μοναδικό αυτό έθιμο στην Ελλάδα, συνοδεύεται από κανονιοβολισμούς που ακούγονται από το Παλιό Φρούριο της Κέρκυρας, αλλά και τις φιλαρμονικές του τόπου που παίζουν θρησκευτικά εμβατήρια. Οι παρευρισκόμενοι στο έθιμο σπεύδουν να μαζέψουν τα κομμάτια από τα σπασμένα πήλινα κανάτια, να τα πάρουν σπίτι τους και να τα φυλάξουν στο εικονοστάσι τους, καθώς σύμφωνα με τους Κερκυραίους φέρουν τύχη και ευημερία.

Το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, οι θρησκευτικές εκδηλώσεις για το Πάσχα, βρίσκονται στην αποκορύφωσή τους.

Λαοθάλασσα πλημμυρίζει το νησί. Οι ορδές του κόσμου, κάνουν δυσπρόσιτη τη βόλτα στα καντούνια. Όλοι οι χριστιανοί, Ορθόδοξοι και Καθολικοί κρατώντας λαμπάδες με το Άγιο Φως, θα συναντηθούν λίγα λεπτά πριν τις 12.00 τα μεσάνυχτα, στο πάλκο της Πάνω Πλατείας Σπιανάδα, για να γιορτάσουν την Ανάσταση. Η Κέρκυρα, θα σειστεί από βεγγαλικά και πυροτεχνήματα που θα είναι εμφανή μέχρι την Ηγουμενίτσα, αλλά και τα παράλια της Αλβανίας.