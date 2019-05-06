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06.05.2019 09:38

Μπρουνέι: Δεν θα εφαρμοστεί η θανατική ποινή σε ομοφυλόφιλους μετά τη διεθνή κατακραυγή

06.05.2019 09:38
Μπρουνέι: Δεν θα εφαρμοστεί η θανατική ποινή σε ομοφυλόφιλους μετά τη διεθνή κατακραυγή - Media

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Ο σουλτάνος του Μπρουνέι, Χασανάλ Μπολκιάχ, ανέστειλε χθες την επιβολή θανατικής ποινής για τον ομοφυλοφιλικό έρωτα και την μοιχεία, σε μια προσπάθεια κατευνασμού της παγκόσμιας κατακραυγής που προκάλεσε η ανακοίνωση των σχεδίων του.

Η γνωστοποίηση της νομοθετικής πρωτοβουλίας της μικρής αυτής χώρας της νοτιοανατολικής Ασίας στις 3 Απριλίου προκάλεσε παγκόσμια κατακραυγή. Η νέα νομοθεσία που βασίζεται στον ισλαμικό νόμο, τη σαρία, τιμωρεί την ομοφυλοφιλία, τη μοιχεία και τον βιασμό με θάνατο και την κλοπή με ακρωτηριασμό.

Το Μπρουνέι υπερασπίστηκε σταθερά το δικαίωμά του να εφαρμόσει τους νόμους του, στοιχεία των οποίων υιοθετήθηκαν για πρώτη φορά το 2014 και έκτοτε έχουν τροποποιηθεί σε διάφορες φάσεις. Ωστόσο, σε μια σπάνια απάντηση στην κριτική που ασκήθηκε στο πετρελαιοπαραγωγό κράτος, ο σουλτάνος του Μπρουνέι Χασανάλ Μπολκιάχ ανέφερε πως η θανατική ποινή δεν θα εφαρμόζεται.

Κάποια εγκλήματα ήδη τιμωρούνται με την ποινή του θανάτου στο Μπρουνέι, περιλαμβανομένων του φόνου εκ προμελέτης και της διακίνησης ναρκωτικών, αλλά δεν έχουν πραγματοποιηθεί εκτελέσεις από το 1957.

Η εφαρμογή του νόμου, που καταδικάστηκε από τα Ηνωμένα Έθνη, προκάλεσε αντιδράσεις από διασημότητες –όπως ο Τζορτζ Κλούνεϊ και ο Έλτον Τζον– και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που επιχείρησαν να μποϊκοτάρουν ξενοδοχεία ιδιοκτησίας του σουλτάνου, ανάμεσά τους το Dorchester στο Λονδίνο και το Beverley Hills Hotel στο Λος Άντζελες.

Πολλές πολυεθνικές εταιρείες έχουν ήδη επιβάλει απαγόρευση στο προσωπικό τους να χρησιμοποιεί ξενοδοχεία που ανήκουν στον σουλτάνο και κάποιες ταξιδιωτικές εταιρείες έχουν σταματήσει να προωθούν το Μπρουνέι ως τουριστικό προορισμό.

ΑΠΕ- ΜΠΕ

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