Με ένα προφυλακτικό που χορεύει το σποτ του Καμμένου για τους νέους (Video)

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Με ένα προφυλακτικό που χοροπηδάει φωνάζοντας «γιούπι» απευθύνονται στους νέους οι ΑΝΕΛ, με το μήνυμα «απόλαυσε την πρώτη σου φορά».
«Προσοχή για όσους και όσες ψηφίζετε πρώτη φορά ένα μήνυμα από την νεολαία», ήταν το σχόλιο του Πάνου Καμμένου που ανήρτησε το σποτ στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter.
Με ένα προφυλακτικό που χοροπηδάει φωνάζοντας «γιούπι» απευθύνονται στους νέους οι ΑΝΕΛ, με το μήνυμα «απόλαυσε την πρώτη σου φορά». «Προσοχή για όσους και όσες ψηφίζετε πρώτη φορά ένα μήνυμα από την νεολαία», ήταν το σχόλιο του Πάνου Καμμένου που ανήρτησε το σποτ στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter.
Προσοχή για όσους και όσες ψηφίζετε πρώτη φορά ένα μήνυμα από την νεολαία… pic.twitter.com/g0HAHfJavv
— Panos Kammenos (@PanosKammenos) May 17, 2019
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