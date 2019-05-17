Τροχαίο δυστύχημα: Βυτιοφόρο γεμάτο καύσιμα συγκρούστηκε με φορτηγό – Δύο νεκροί (Video)

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Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα με δύο νεκρούς σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στο 27οχλμ της λεωφόρου Βάρης – Κορωπίου.

Ένα βυτιοφόρο συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ένα διερχόμενο φορτηγό, με συνέπεια να υπάρξει διαρροή καυσίμων, ενώ τα εμπλεκόμενα οχήματα μετατράπηκαν σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Αμέσως σήμανε συναγερμός, αφού λόγω της διαρροής των καυσίμων υπήρχε άμεσος ο κίνδυνος να προκληθεί πυρκαγιά και να σημειωθεί έκρηξη.

Το σημείο αποκλείστηκε από μοτοσυκλετιστές της ομάδας Ζ και άμεσα έφθασαν στο σημείο 20 πυροσβέστες με πέντε οχήματα.

Οι πυροσβέστες έριξαν επιβραδυντικό υγρό προκειμένου να εμποδίσουν την πρόκληση πυρκαγιάς και ξεκίνησαν τη διαδικασία απεγκλωβισμού των επιβατών.

Έβγαλαν ζωντανό από το όχημα τον οδηγό του βυτιοφόρου.