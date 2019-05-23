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23.05.2019 09:38

Οι «Άγγελοι του Τσάρλι» επιστρέφουν – Φρέσκες, ανανεωμένες και γοητευτικές οι νέες πρωταγωνίστριες (Video)

23.05.2019 09:38
Οι «Άγγελοι του Τσάρλι» επιστρέφουν - Φρέσκες, ανανεωμένες και γοητευτικές οι νέες πρωταγωνίστριες (Video) - Media

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Μπορεί να είχαν χρόνια να εμφανιστούν, όμως οι «Άγγελοι του Τσάρλι» επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη, με τρία νέα, φρεσκα και πολύ γοητευτικά πρόσωπα να λένε τη θρυλική φράση «Καλημέρα, Τσάρλι»!

Η Κρίστεν Στιούαρτ, η Ναόμι Σκοτ και η Έλα Μπαλίνσκα θα είναι οι πρωταγωνίστριες της νέας ταινίας Charlie’s Angels (Οι Άγγελοι του Τσάρλι), με την ταινία να κάνει πρεμιέρα στις 7 Ιουνίου σύμφωνα με την Sony.

Στην ταινία, την οποία θα σκηνοθετήσει η ηθοποιός Ελίζαμπεθ Μπανκς, δεν αποκλείεται να κάνουν σύντομη εμφάνιση κάποιες από τις πρωταγωνίστριες (Κάμερον Ντίαζ, Λούσι Λιου ή Ντριου Μπάριμορ) των δύο προηγούμενων φιλμ του franchise, που είναι μεταφορά στη μεγάλη οθόνη της διάσημης ομώνυμης τηλεοπτικής σειράς.

Tο σενάριο αυτή τη φορά υπογράφει ο Ντέιβιντ Όμπουρν, που έγραψε και σκηνοθέτησε την ταινία «Η εξαφανισμένη» (The Girl In The Park) το 2007 με τη Σιγκούρνι Γουίβερ.

Η νέα ταινία εστιάζει στην «επόμενη γενιά Αγγέλων που εργάζονται για τον μυστηριώδη Τσάρλι».

Από τις προηγούμενες ταινίες, η Townsend Agency «επεκτάθηκε σημαντικά και έγινε παγκόσμια παρέχοντας υπηρεσίες ασφαλείας και μυστικές υπηρεσίες με γραφεία και προσωπικό σε όλο τον κόσμο».

Η νέα ταινία, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά θα επικεντρωθεί στα μέλη μίας από αυτές τις «ομάδες» στην οποία ανήκουν οι Στιούαρτ, Σκοτ και Μπαλίνσκα και εργάζονται σε μία αποστολή που μόνο οι Άγγελοι του Τσάρλι μπορούν να φέρουν εις πέρας…

 

 

 

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