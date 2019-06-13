Με το ΜεΡΑ25 κατεβαίνει η Πάολα Ρεβενιώτη

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Υποψήφια βουλευτής στην Α’ Αθηνών με το ΜεΡΑ25 θα είναι η ΛΟΑΤΚΙ ακτιβίστρια και συγγραφέας Πάολα Ρεβενιώτη.
Την υποψηφιότητά της ανακοίνωσε η ίδια μέσω Twitter, όπου έγραψε «Θα με βρείτε στο ψηφοδέλτιο του ΜΕΡΑ25 στην Α’ Αθηνών».
Με την υποψηφιότητά της, η Πάολα Ρεβενιώτη γίνεται το πρώτο διεμφυλικό άτομο που θέτει υποψηφιότητα σε εθνικές εκλογές στην Ελλάδα.
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