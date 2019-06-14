Πάολα Ρεβενιώτη (ΜέΡΑ 25):  Να μην σας κάνει κούκου αν ψηφίσετε Μητσοτάκη (!)

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Ποικίλες αντιδράσεις προκαλεί ένα τουίτ της ΛΟΑΤΚΙ ακτιβίστριας Πάολας Ρεβενιώτη η οποία είναι υποψήφια βουλευτής στην Ά Αθηνών με το ΜέΡΑ25 του Γιάνη Βαρουφάκη.
Σημειώνεται ότι το tweet αναρτήθηκε τρεις μέρες πριν την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς της.
Ούτε με βιάγκρα να μην σας κάνει κούκου και στις γυναίκες να σας αραχνιάσει όσο για τους gay να πάθετε αιμορραιδες
όσοι ψηφίσετε Μητσοτάκη
— Paola Revenioti (@PaolaRevenioti) June 10, 2019
Η ίδια στο παρελθόν είχε προκαλέσει εντυπώσεις με τις αναρτήσεις της εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες ήταν σε ανάλογο ύφος
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