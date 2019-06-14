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14.06.2019 18:49

Τραγωδία στις ΗΠΑ: Τη σκότωσαν και της αφαίρεσαν το έμβρυο από τη μήτρα (Photos)

14.06.2019 18:49
Τραγωδία στις ΗΠΑ: Τη σκότωσαν και της αφαίρεσαν το έμβρυο από τη μήτρα (Photos) - Media

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Ένα μωράκι που είχαν αφαιρέσει βίαια από τη μήτρα της μητέρας του, την οποία είχαν δολοφονήσει δύο γυναίκες, απεβίωσε την Παρασκευή, σχεδόν δύο μήνες μετά τον ειδεχθή φόνο, που προκάλεσε σοκ στο Σικάγο, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος Τύπου της οικογένειας του νεογέννητου.

«Με μεγάλη λύπη σας ενημερώνουμε για τον θάνατο του βρέφους Γιοβάνι Τζαντιέλ Λόπεζ» που κατέληξε «από σοβαρά εγκεφαλικά τραύματα», έγραψε η Τζούλι Κοντρέρας στο Facebook.

Σύμφωνα με τις αρχές, η Μαρλέν Οτσόα Λόπεζ, 19 ετών, δολοφονήθηκε στις 23 Απριλίου, αφού έκλεισε ραντεβού με μια γυναίκα που θα της έδινε δωρεάν βρεφικά ρουχαλάκια. Οι δύο γυναίκες της απέσπασαν κατόπιν το αγέννητο μωρό της.

Το πτώμα της Μαρλέν βρέθηκε τρεις εβδομάδες μετά τη δολοφονία. Τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων μια μητέρα με την κόρη της, κατηγορούνται από τις αστυνομικές αρχές του Σικάγο για την υπόθεση αυτή. Στην Κλαρίσα Φιγκουερόα, 46 ετώ και την κόρη της Ντεζιρέ, 24 ετών, έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία. Ο Πιοτρ Μπόμπακ, 40 ετών, ο σύντροφος της Κλαρίσα, κατηγορείται για απόκρυψη εγκλήματος.

Μετά τον θάνατο του μωρού αναμένεται ότι θα τους ασκηθεί δίωξη και για δεύτερη δολοφονία, όπως ανέφερε ο Άντονι Γκουλιέλμι, ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Σικάγο.

Σύμφωνα με τις αρχές, η Κλαρίσα Φιγκουερόα σχεδίαζε επί μήνες να αποκτήσει ένα μωρό και να το αναθρέψει σαν δικό της, μετά τον θάνατο του ενήλικου γιου της. Την ημέρα της δολοφονίας η 46χρονη κάλεσε την υπηρεσία άμεσης βοήθειας υποστηρίζοντας ότι είχε μόλις γεννήσει ένα μωρό το οποίο δεν ανέπνεε. Το νεογέννητο μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, σε σοβαρή κατάσταση και οι ελπίδες ότι θα επιβίωνε ήταν ελάχιστες. Από τις εξετάσεις DNA αποδείχθηκε ότι η μητέρα του ήταν η Μαρλέν Οτσόα Λόπεζ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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