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24.06.2019 09:32

Ηράκλειο: Αναβλήθηκε η δίκη της αναισθησιολόγου για τον θάνατο της 4χρονης Μαρίνας

24.06.2019 09:32
Ηράκλειο: Αναβλήθηκε η δίκη της αναισθησιολόγου για τον θάνατο της 4χρονης Μαρίνας - Media

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Για τις 30 Ιανουαρίου του 2020 αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης με κατηγορούμενη την αναισθησιολόγο που χειρίστηκε το περιστατικό με την 4χρονη Μελίνα Παρασκάκη, η οποία έχασε τη ζωή της στη διάρκεια επέμβασης ρουτίνας, τον Δεκέμβριο του 2015, στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο του Ηρακλείου. Η δίκη είχε οριστεί για σήμερα, στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την εισαγγελική έρευνα, στην αναισθησιολόγο αποδίδονται ευθύνες στο στάδιο της μετεγχειρητικής διαχείρισης της διαδικασίας αφύπνισης του 4χρονου κοριτσιού, ενώ της καταλογίζεται ότι δεν τήρησε αυστηρά το ισχύον πρωτόκολλο ως προς την αντιμετώπιση της σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης που παρουσίασε η 4χρονη με επιμένοντα βρογχόσπασμο, υπόταση και βραδυκαρδία.

Της καταλογίζεται, επίσης, ότι χορήγησε στο παιδί καταφανώς υψηλότερες δόσεις ινοτρόπων ουσιών και αδρεναλίνης από τις συνιστώμενες κατ’ αναλογία, ενώ επίσης στο κατηγορητήριο αναφέρεται ότι ούτε ο τρόπος χορήγησης ούτε αυτή καθαυτή η δοσολογία της φαρμακευτικής αγωγής ήταν σύμφωνες με τη διεθνώς αναγνωρισμένη πρακτική και τους ισχύοντες παιδιατρικούς αλγόριθμους που εφαρμόζονται σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

 

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