Στο «σφυρί» η ερωτική επιστολή του ράπερ Τούπακ Σακούρ στη Μαντόνα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Η πώληση της διαβόητης ερωτικής επιστολής προς την Μαντόνα από τον ράπερ Τούπακ Σακούρ βρίσκεται σε εκκρεμότητα εδώ και χρόνια, καθώς γίνονται απόπειρες για την δημοπράτησή της, την οποία η ποπ σταρ προσπαθεί να μπλοκάρει μέσω της δικαστικής οδού. Τώρα επανέρχεται στο προσκήνιο καθώς η τιμή της έχει εκτοξευθεί και σε περίπτωση πώλησης της θα κοστίζει μία ολόκληρη περιουσία.
Ο ράπερ έγραψε την επιστολή χωρισμού όταν ήταν στη φυλακή και το χειρόγραφο, υπογεγραμμένο σημείωμα βγαίνει σε δημοπρασία μέσω της εταιρείας αναμνηστικών Gotta Have Rock & Roll… με τιμή εκκίνησης τα 100.000 δολάρια, ενώ υπολογίζεται η τελική τιμή τη ερωτικής επιστολής να φτάσει τις 300.000 δολάρια.
Στο τριών σελίδων σημείωμα χωρισμού ο Πακ ομολογεί ότι χώρισε με την Μαντόνα επειδή είναι… λευκή.
Η Μαντόνα έχει ήδη προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά της πρώην συνεργάτιδας και φίλης της Νταρλίν Λατζ ώστε να εμποδίσει την πώληση ωστόσο η μήνυσή της απορρίφθηκε από τον δικαστή που την εξέτασε κι έτσι η Λατζ πώλησε την επιστολή στον ηλεκτρονικό οίκο δημοπρασιών.
Η νομική μάχη δεν τελείωσε εκεί, διότι η Μαντόνα άσκησε έφεση… αλλά μόλις τον περασμένο μήνα ανακοινώθηκε πως η δημοπρασία της επιστολής θα γίνει και η υποβολή προσφορών θα ξεκινήσει στις 17 Ιουλίου.
Μέρος των εσόδων από τη δημοπρασία θα δοθεί στον breastcancer.org, καθώς η Νταρλίν έχει επιζήσει από τον καρκίνο του μαστού.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.