Στο «σφυρί» η ερωτική επιστολή του ράπερ Τούπακ Σακούρ στη Μαντόνα

Η πώληση της διαβόητης ερωτικής επιστολής προς την Μαντόνα από τον ράπερ Τούπακ Σακούρ βρίσκεται σε εκκρεμότητα εδώ και χρόνια, καθώς γίνονται απόπειρες για την δημοπράτησή της, την οποία η ποπ σταρ προσπαθεί να μπλοκάρει μέσω της δικαστικής οδού. Τώρα επανέρχεται στο προσκήνιο καθώς η τιμή της έχει εκτοξευθεί και σε περίπτωση πώλησης της θα κοστίζει μία ολόκληρη περιουσία.

Ο ράπερ έγραψε την επιστολή χωρισμού όταν ήταν στη φυλακή και το χειρόγραφο, υπογεγραμμένο σημείωμα βγαίνει σε δημοπρασία μέσω της εταιρείας αναμνηστικών Gotta Have Rock & Roll… με τιμή εκκίνησης τα 100.000 δολάρια, ενώ υπολογίζεται η τελική τιμή τη ερωτικής επιστολής να φτάσει τις 300.000 δολάρια.

Στο τριών σελίδων σημείωμα χωρισμού ο Πακ ομολογεί ότι χώρισε με την Μαντόνα επειδή είναι… λευκή.

Η Μαντόνα έχει ήδη προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά της πρώην συνεργάτιδας και φίλης της Νταρλίν Λατζ ώστε να εμποδίσει την πώληση ωστόσο η μήνυσή της απορρίφθηκε από τον δικαστή που την εξέτασε κι έτσι η Λατζ πώλησε την επιστολή στον ηλεκτρονικό οίκο δημοπρασιών.

Η νομική μάχη δεν τελείωσε εκεί, διότι η Μαντόνα άσκησε έφεση… αλλά μόλις τον περασμένο μήνα ανακοινώθηκε πως η δημοπρασία της επιστολής θα γίνει και η υποβολή προσφορών θα ξεκινήσει στις 17 Ιουλίου.

Μέρος των εσόδων από τη δημοπρασία θα δοθεί στον breastcancer.org, καθώς η Νταρλίν έχει επιζήσει από τον καρκίνο του μαστού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ