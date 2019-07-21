Αυγενάκης: Πρόβλημα υπαρκτό οι «στημένοι» αγώνες

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Η στήριξη του επαγγελματικού και αγωνιστικού αθλητισμού, η άθληση για όλους, οι αθλητικές εγκαταστάσεις και διοργανώσεις, είναι οι πυλώνες στους οποίους θα στηριχθεί η πολιτική της κυβέρνησης, όπως τους παρουσίασε ο υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης, κατά τη συζήτηση των προγραμματικών δηλώσεων στη Βουλή.

Για τη στήριξη του επαγγελματικού και αγωνιστικού αθλητισμού, ο Λευτέρης Αυγενάκης προανήγγειλε πολιτικές στήριξης του αθλητισμού υψηλών επιδόσεων, βελτίωση του αθλητικού νόμου, με έμφαση στη διαφάνεια, την αντιμετώπιση της κακοδιαχείρισης και την εξάλειψη της βίας, σεβασμό στο αυτοδιοίκητο των Ομοσπονδιών και στη δημιουργία ενός ειλικρινούς και θετικού κλίματος συνεργασίας. Ταυτόχρονα θα υπάρξει έλεγχος και εποπτεία των αθλητικών δραστηριοτήτων του επαγγελματικού αθλητισμού, διαφανές πλαίσιο για την αναγνώριση των αθλητικών οργανισμών, επικαιροποίηση των Κανονισμών των Ομοσπονδιών, Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Φορέων.

«Θα επιδιώξουμε, σεβόμενοι τα δημοσιονομικά, την αύξηση της χρηματοδότησης των Ομοσπονδιών, με κύριο μέλημα την ανάταση και διάκριση των Εθνικών Ομάδων κάθε ηλικιακής κατηγορίας και των δύο φύλων», είπε ο υφυπουργός Αθλητισμού που ξεκαθάρισε ότι θα υπάρξουν μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας γιατί «η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να παραδώσει τα γήπεδα, τους αγώνες, κάθε μέρα της εβδομάδας, πίσω στις οικογένειες, στο φίλαθλο κοινό, να γίνει ο αθλητισμός διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας και προστασίας». Σε συνεργασία, μάλιστα, με τις FIFA/UEFA, θα συσταθεί Επιτροπή, η οποία αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία και εξετάζοντας τις ιδιαιτερότητες της χώρας μας, θα διερευνήσει λύσεις, η επιτροπή θα βρίσκεται σε συνεργασία με τη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (ΔΕΑΒ), όλους τους εμπλεκόμενους και τα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης.

Ο υφυπουργός Αθλητισμού χαρακτήρισε τους προ-συνεννοημένους αγώνες, «πρόβλημα υπαρκτό» που «δεν μπορούμε να το αγνοούμε ή να το βάζουμε κάτω από το χαλί», αλλά πρέπει να το δούμε στις πραγματικές του διαστάσεις και όχι να προβαίνουμε σε αυθαίρετες γενικεύσεις. «Είμαστε αποφασισμένοι να το αντιμετωπίσουμε δραστικά και άμεσα. Θα αξιοποιήσουμε την καλή γνώση, την εμπειρία και τις σύγχρονες μεθόδους για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Ήδη, σε συνάντηση με κλιμάκιο των FIFA/UEFA, συζητήσαμε για την αντιμετώπιση του προβλήματος», είπε ο Λευτέρης Αυγενάκης και ενημέρωσε την εθνική αντιπροσωπεία ότι σύντομα θα ακολουθήσουν συναντήσεις με την ΕΠΟ, τις Λίγκες και όλα τα Προεδρεία των ΠΑΕ.

Για το αντιντόπινγκ θα ενισχυθεί θεσμικά και θα στηριχθεί η αποστολή και το έργο του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (ΕΣΚΑΝ). «Είναι πολιτική μας προτεραιότητα να στηρίξουμε τον “καθαρό” αθλητισμό, ενάντια στη σύγχρονη μάστιγα των “ενισχυμένων” υπερ-επιδόσεων. Ήδη, συμφωνήσαμε στη σύσταση Επιστημονικής Επιτροπής για την υποστήριξη του έργου του ΕΣΚΑΝ», είπε ο κ. Αυγενάκης.

Άθληση για όλους

Ο υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού ανέφερε ότι θα ενισχυθεί ο θεσμός «’Αθληση για όλους» και ο σχολικός αθλητισμός, ενώ θα δημιουργηθούν συνέργειες, με ΟΤΑ, επιμελητήρια, νομικά πρόσωπα, αθλητικούς και κοινωνικούς φορείς για την ενίσχυση του μαζικού αθλητισμού.

«Για πρώτη φορά φέτος είμαστε έτοιμοι για την κατανομή των θέσεων για την Πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής του Προγράμματος ‘Αθλησης για Όλους 2019-2020. Ανάλογα ισχύουν και για το πρόγραμμα Διδασκαλίας Κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας», είπε ο Λευτέρης Αυγενάκης.

Αθλητικές εγκαταστάσεις

Ο υπουργός ανακοίνωσε σχέδιο εκσυγχρονισμού και συντήρησης των αθλητικών εγκαταστάσεων. «Σχεδιάζουμε πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών, που θα συμβάλλει σημαντικά στη δραστική μείωση του κόστους λειτουργίας των υποδομών αυτών, όσο και στην προστασία του περιβάλλοντος. ‘Αμεσα, ξεκινάμε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας», είπε ο κ. Αυγενάκης και ενημέρωσε ότι εξετάζεται η αξιοποίηση των Συμπράξεων Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία ΣΔΙΤ, καθώς και η αξιοποίηση προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή οπουδήποτε αλλού, με σκοπό να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ, που θα μπορούσε να εισρεύσει στα ταμεία.

Επίσης σε συνεργασία με τα εμπλεκόμενα Υπουργεία και τους λοιπούς φορείς, θα προχωρήσουν γρήγορα, χωρίς καθυστερήσεις, η ανέγερση, η αποπεράτωση και ο εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων.

«Να εξεταστεί και να προωθηθεί, για παράδειγμα, ο βαθμός ωριμότητας των έργων στο νέο γήπεδο της ΑΕΚ, η ανακαίνιση σε εκείνο του ‘Αρη και οι προϋποθέσεις έναρξης εκείνων του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό και του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ήδη, ξεμπλοκάραμε το ζήτημα της χρηματοδότησης για τις εργασίες αναβάθμισης του Παγκρήτιου Σταδίου, στην πρόσφατη συνάντηση που είχαμε με κλιμάκιο των FIFA/UEFA. Αντίστοιχες συνεργασίες θα κάνουμε το αμέσως επόμενο στάδιο με όλες τις Περιφέρειες και τους Δήμους της χώρας, από Σεπτέμβρη που αναλαμβάνουν, με στόχο την αξιοποίηση όλων των εργαλείων χρηματοδότησης», είπε ο υφυπουργός Αθλητισμού.

Για την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ, είπε ότι σε συνεργασία με το νέο Δήμαρχο Αμαρουσίου, το νέο Περιφερειάρχη Αττικής και τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής συμφωνήθηκε το πλαίσιο μιας προγραμματικής σύμβασης «Μελέτη Αξιοποίησης» του ΟΑΚΑ σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Επιπλέον, στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ εξετάζεται η ίδρυση Μουσείου Αθλητισμού και Ελλήνων Ολυμπιονικών. Επίσης αναζητείται χώρος με σκοπό την κατασκευή αθλητικού κέντρου Ατόμων με Αναπηρία στην Αττική.

Αθλητικές διοργανώσεις

Για τις αθλητικές διοργανώσεις, ο Λευτέρης Αυγενάκης είπε ότι το Υπουργείο εργάζεται ήδη για την καλύτερη δυνατή παρουσία της χώρας μας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκυο 2020.

«Εργαζόμαστε συστηματικά με σκοπό να προσελκύσουμε ακόμα πολλές μικρής και μεσαίας κλίμακας διοργανώσεις. Διοργανώσεις που μπορούν να καταστήσουν τη χώρα μας πόλο αθλητικού τουρισμού, να προσελκύσουν επενδύσεις και να εξασφαλίσουν χρήματα, ενισχύοντας την τοπική οικονομία, αλλά παράλληλα εκσυγχρονίζοντας τις τοπικές αθλητικές εγκαταστάσεις. Εξετάζουμε, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, την καθιέρωση φοροαπαλλαγών για χορηγίες-δωρεές στον ερασιτεχνικό αθλητισμό (Σωματεία, Ομοσπονδίες)», είπε ο υφυπουργός Αθλητισμού και ενημέρωσε: «Διερευνούμε τη δυνατότητα αξιοποίησης ΕΣΠΑ για τον αθλητισμό. Στόχος μας είναι μέσα από τον αθλητισμό να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής όλων των πολιτών και να προετοιμάσουμε καλύτερους πολίτες για την κοινωνία μας. Στόχος μας είναι να τονώσουμε το ενδιαφέρον της κοινωνίας για τον αθλητισμό και να διαμορφώσουμε μια νοοτροπία στη νεολαία, η οποία θα αποδώσει καρπούς μεσοπρόθεσμα, οδηγώντας σε ένα πιο υγιεινό μοντέλο διαβίωσης. Και φυσικά, λέμε όχι στη λογική του κρατικοδίαιτου μοντέλου στον αθλητισμό».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ