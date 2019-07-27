Ωραιόκαστρο: Αλεπού έκανε «επίσκεψη» σε σπίτι

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Έναν αναπάντεχο «επισκέπτη» δέχτηκε μια οικογένεια στο σπίτι της στο Παλαιόκαστρο Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης.
Οι ιδιοκτήτες κάθονταν με ανοιχτές τις μπαλκονόπορτες και έβλεπαν τηλεόραση όταν ξαφνικά κάτι τράβηξε την προσοχή τους.
Αντίκρισαν σε πολύ κοντινή απόσταση μια αλεπού να τους κοιτάει ατάραχη.
Έκπληκτοι οι ιδιοκτήτες έβγαλαν το κινητό και την βιντεοσκόπησαν.
Πηγή: oraiokastro24.gr
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