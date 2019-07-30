Ψηφίζεται σήμερα το φορολογικό νομοσχέδιο – Τι προβλέπει για ΕΝΦΙΑ και 120 δόσεις

Τη μείωση του ΕΝΦΙΑ και τη διεύρυνση και βελτίωση της ρύθμισης των 120 δόσεων, ώστε να μην μείνει κανένας εκτός, προβλέπει το πρώτο φορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης, το οποίο ψηφίζεται σήμερα στην Ολομέλεια. Χθες ψηφίστηκε με ευρεία πλειοψηφία (ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ) από την επιτροπή Οικονομικών της Βουλής.

Χθες, o υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, τόνισε ότι πρώτη προτεραιότητα είναι η μείωση του ΕΝΦΙΑ μεσοσταθμικά κατά 22% από το 2019 με την δέσμευση της ΝΔ για μείωση του φόρου των ακινήτων 30% μεσοσταθμικά να ισχύει στο ακέραιο, ενώ υπογράμμισε ότι από τη ρύθμιση επωφελούνται όλοι οι πολίτες και στη συντριπτική πλειοψηφία τους τα οικονομικά κατώτερα και τα μεσαία στρώματα. Ως δεύτερη προτεραιότητα, έθεσε την διεύρυνση του θεσμικού πλαισίου ρύθμισης των 120 δόσεων και κατέστησε σαφές ότι «αυτή η εξαιρετικά ευνοϊκή ρύθμιση» είναι η τελευταία. Προανήγγειλε ότι μετά την λήξη της, εισάγεται ένα σταθερό, οικονομικά εύλογο και δίκαιο σύστημα πάγιων ρυθμίσεων, που θα αποτρέπει την ανάγκη καταφυγής σε έκτακτες ρυθμίσεις και θα είναι γνωστό σε όλους, έτσι ώστε να οικοδομηθεί η σταθερότητα και το κράτος να ανακτήσει σταδιακά την εμπιστοσύνη των πολιτών. Σύμφωνα με την νέα ρύθμιση των φορολογικών οφειλών των πολιτών: η ελάχιστη μειωμένη καταβολή μειώνεται από τα 30 ευρώ στα 20 ευρώ και δίνεται έτσι η δυνατότητα αύξησης των δόσεων, ενθάρρυνσης της συνέπειας και ανακούφισης των οφειλετών. Τα επιτόκια, τα οποία βαρύνουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, μειώνονται από το 5% στο 3%, έτσι ώστε να αμβλύνεται μεγάλη επιβάρυνση του οφειλέτη, αλλά και για λόγους ισότητας με τις οφειλές του Δημοσίου. Ακόμη, διευρύνεται η ρύθμιση σε έως 120 δόσεις με την υπαγωγή σε αυτή όλων των νομικών προσώπων που έχουν βασική οφειλή μέχρι 1 εκ. ευρώ. Ο Χρήστος Σταϊκούρας, ανακοίνωσε επίσης την μείωση του επιτοκίου από το 5% στο 3% για τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία, η οποία θα προβλέπεται σε ρύθμιση που θα περιληφθεί στο διϋπουργικό νομοσχέδιο, το οποίο θα κατατεθεί έως την Τετάρτη στη Βουλή.

«Αυτά τα δύο θετικά και δίκαια μέτρα είναι μόνο η αρχή. Η χώρα γυρίζει σελίδα», ανέφερε ο υφυπουργός Οικονομικών, Απ. Βεσυρόπουλος και ανακοίνωσε την κατάθεση ενός νέου φορολογικού νομοσχεδίου που θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη μόνιμη μείωση των φορολογικών συντελεστών για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, τη διατήρηση του αφορολογήτου και επενδυτικά κίνητρα.

Αυτή την εβδομάδα στην Βουλή, σε εξέλιξη στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, βρίσκεται η συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Επικρατείας για το επιτελικό κράτος. Αναμένεται μέχρι την Τετάρτη, η κατάθεση του διυπουργικού νομοσχεδίου, το οποίο, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά έως τώρα, περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την κυβερνησιμότητα των ΟΤΑ, το πανεπιστημιακό άσυλο, την μείωση του επιτοκίου από 5% σε 3% για οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία και διατάξεις επείγοντος χαρακτήρα.