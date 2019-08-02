Ο Μαρκ Τζέικομπς θα πάρει το βραβείο «Πρωτοπόρος της Μόδας» στην τελετή των MTV Video Music Awards 2019

Ο Μάρκ Τζέικομπς (Marc Jacobs) θα παραλάβει το πρώτο Βραβείο Πρωτοπόρος της Μόδας (Fashion Trailblazer Award) στην τελετή των MTV Video Music Awards (VMAs) 2019.

Ο Αμερικανός σχεδιαστής θα τιμηθεί μέσω της σύμπραξης του δικτύου MTV και του Συμβουλίου Σχεδιαστών Μόδας της Αμερικής (CFDA).

Ο σχεδιαστής και λάτρης της μουσικής παρουσίασε ένα logo του MTV στην resort συλλογή του το 2017 και ετοιμάζει πολυμεσικό υπερθέαμα – έκπληξη στο κόκκινο χαλί της τελετής απονομής με αφορμή τη βράβευσή του.

Στόχος του βραβείου είναι να αποτίσει φόρο τιμής σε έναν σχεδιαστή μόδας ο οποίος έχει επηρεάσει σημαντικά τον κόσμο της μουσικής-καλλιτεχνικής μόδας, αναφέρει το MTV.

Σε ανάρτηση του στο Instagram, ο Μαρκ Τζέικομπς δήλωσε ότι είναι “περήφανος και ευγνώμων” που αναγνωρίζεται ως “Πρωτοπόρος της Μόδας”.

“Ο Μαρκ Τζέικομπς είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τη μουσική, έχει επιστρατεύσει τις Cher και Missy Elliott για τις διαφημιστικές καμπάνιες του και έχει ντύσει τις Lady Gaga, Cardi B και Nicki Minaj” σημειώνεται στην ανακοίνωση του MTV.

Πράγματι, ο Αμερικανός σχεδιαστής έχει βαθύτερες σχέσεις με τη μουσική βιομηχανία, ως θαυμαστής, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, των εκπροσώπων της punk rock σκηνής της δεκαετίας του 1970 με αγαπημένα ονόματα τους Sonic Youth, Nirvana, Dinosaur Jr και Pearl Jam. Έχει μιλήσει για την επίδραση του grunge στη μόδα και τη φωτογραφία, την οποία αποτύπωσε στη συλλογή του για τον Perry Ellis το 1993.

“Η αγάπη μου για τη μουσική εξακολουθεί να είναι πολύ ρετρό κατά κάποιο τρόπο” δήλωσε στο THR δηλώνοντας θαυμαστής της Billie Eilish και της Lizzo.

Και οι δύο είναι υποψήφιες για το Βραβείο Καλύτερου Νεοεμφανιζόμενου Καλλιτέχνη στα VMAs 2019.

Στη φετινή τελετή απονομής των MTV Video Music Awards που διοργανώνεται στις 26 Αυγούστου, για πρώτη φορά στο Νιούαρκ, προηγούνται στις υποψηφιότητες η Τέιλορ Σουίφτ και η Αριάνα Γκράντε (με 10 η καθεμία).