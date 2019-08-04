Ιραν: Οι Φρουροί της Επανάστασης κατέσχεσαν δεξαμενόπλοιο στον Περσικό Κόλπο

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) κατάσχεσαν ένα ξένο δεξαμενόπλοιο στον Κόλπο, το οποίο φέρεται να έκανε λαθρεμπόριο καυσίμων με μερικές αραβικές χώρες, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν, η οποία ανέφερε ότι το επταμελές πλήρωμα του δεξαμενόπλοιου κρατείται.
“Οι ναυτικές δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης κατάσχεσαν ένα ξένο δεξαμενόπλοιο στον Περσικό Κόλπο που έκανε λαθρεμπόριο με μερικές αραβικές χώρες,” δήλωσε στην κρατική τηλεόραση του Ιράν, ο διοικητής του αναφερόμενου επίλεκτου σώματος Ραμεζάν Ζιραχί.
“[Το δεξαμενόπλοιο] μετέφερε 700.000 λίτρα καυσίμου. Οι επτά ναυτικοί του πληρώματος του δεξαμενόπλοιου που έχουν διαφορετικές εθνικότητες, συνελήφθησαν,” είπε ο ίδιος.
Τον προηγούμενο μήνα, το Ιράν κατάσχεσε ένα βρετανικό δεξαμενόπλοιο στο Στενό του Χορμούζ, με την Τεχεράνη να ισχυρίζεται ότι παραβίασε ναυτικούς κανονισμούς, ενώ άφησε ένα δεύτερο δεξαμενόπλοιο να συνεχίσει την πορεία του, μετά από σχετική προειδοποίηση.
