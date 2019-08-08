Προσοχή: Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί λευκό τυρί τύπου φέτα από τα Lidl (Photos)

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Στην απόσυρση τυριού που πωλείται στα σούπερμάρκετ Lidl προχώρησε ο ΕΦΕΤ, λόγω πλήρους έλλειψης αναγραφής της χώρας προέλευσης του γάλακτος
Συγκεκριμένα σε ανακοίνωσή του, ο ΕΦΕΤ αναφερει:
Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στο πλαίσιο τακτικού ελέγχου, ζήτησε και ήδη έχουν ξεκινήσει σχετικοί έλεγχοι για την άμεση απόσυρση του συνόλου των παρτίδων που αφορούν σε λευκό τυρί άλμης από αγελαδινό γάλα, με την εμπορική ονομασία “ΓΑΛΠΟ”, σε πλαστικούς περιέκτες των
Τα προϊόντα χαρακτηρίστηκαν μη κανονικά ως προς την επισήμανση και η απόσυρση έγινε για την αναγραφή από την παραγωγό εταιρεία της απαιτούμενης από τη νομοθεσία πληροφόρησης για τη χώρα προέλευσης του γάλακτος, σύμφωνα με τα στοιχεία αγοράς – προμήθειας γάλακτος και παραγωγής τελικών προϊόντων. Προσοχή στις φωτογραφίες που ακολουθούν στις δύο επόμενες σελίδες.
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