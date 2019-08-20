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Δέκα μετανάστες πήδηξαν σήμερα από το σκάφος της ισπανικής ΜΚΟ Open Arms στη θάλασσα σε μια προσπάθεια να φθάσουν κολυμπώντας στο ιταλικό νησί Λαμπεντούζα, που βρίσκεται πολύ κοντά, ενώ η Μαδρίτη θα προτείνει μια νέα λύση αντιμέτωπη με μια «ανθρωπιστική έκτακτη ανάγκη».

Ένας άνδρας πήδηξε στη θάλασσα στην αρχή της ημέρας, ανέφερε η μκο στον λογαριασμό της στο Twitter μεταδίδοντας σχετικό βίντεο.

«Είναι πιθανό να μεταφέρθηκε (στη Λαμπεντούζα από την ιταλική ακτοφυλακή) αλλά δεν έχουμε επίσημη επιβεβαίωση», εξήγησε μία εκπρόσωπος της Open Arms στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Μερικές ώρες αργότερα «εννέα άνθρωποι έπεσαν στη θάλασσα σε μια απελπισμένη προσπάθεια να φθάσουν στις ακτές της Λαμπεντούζα (…) Η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου», πρόσθεσε η μκο σε ένα άλλο τουίτ.

Αυτοί οι εννέα άνθρωποι, ορισμένα από τους οποίους δεν φορούσαν σωσίβια, διασώθηκαν και βρίσκονταν γύρω στις 12:00 τοπική ώρα (13:00 ώρα Ελάδας) «πάνω σε σκάφος της ιταλικής ακτοφυλακής», σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της ισπανικής οργάνωσης.

Ορισμένοι από τους μετανάστες βρίσκονται πάνω στο Open Arms 19 ημέρες, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ των μεταναστών που είχαν διασωθεί από το Sea Watch 3 στα τέλη Δεκεμβρίου πριν από την αποβίβασή τους στη Μάλτα στις 9 του περασμένου Ιανουαρίου.

Απέναντι στην άρνηση της Ρώμης να επιτρέψει την αποβίβαση των μεταναστών στη Λαμπεντούζα παρά τη συμφωνία έξι ευρωπαϊκών χωρών να τους δεχθούν, η Μαδρίτη πρότεινε την Κυριακή στο σκάφος να δέσει στην Αλχεθίρας, στη νότια Ισπανία, πρόταση την οποία η μκο χαρακτήρισε «απολύτως μη ρεαλιστική».

Η ισπανική κυβέρνηση πρότεινε ακολούθως τις Βαλεαρίδες, που βρίσκονται μεν πιο κοντά αλλά 1.000 χιλιόμετρα μακριά από τη Λαμπεντούζα, μια ιδέα που χαρακτηρίστηκε «εντελώς ακατανόητη» από την Open Arms επειδή απαιτείται ταξίδι τριών ημερών στη θάλασσα προκειμένου το σκάφος να φθάσει στο ισπανικό αρχιπέλαγος.

Η Ισπανίδα υπουργός Άμυνας Μαργαρίτα Ρόμπλες δήλωσε σήμερα πως η Μαδρίτη θα υποβάλει μια νέα πρόταση «μέσα στις επόμενες ώρες» για την επίλυση αυτής της «ανθρωπιστικής έκτακτης ανάγκης» χωρίς να δίνει διευκρινίσεις.

Κατήγγειλε και πάλι τη στάση του Ιταλού υπουργού Εσωτερικών Ματέο Σαλβίνι «ο οποίος έδειξε πως οι ανθρώπινες ζωές δεν τον ενδιαφέρουν».

«Η αυστηρότητα είναι ο μοναδικός τρόπος να αποτραπεί το ενδεχόμενο η Ιταλία να ξαναγίνει ο προσφυγικός καταυλισμός της Ευρώπης, όπως δείχνει ακόμη και αυτές τις ώρες το σκάφος της ισπανικής μκο των ψευδοαρρώστων και των ψευδοανηλίκων», έγραψε από την πλευρά του ο Σαλβίνι στο Twitter.

ΑΠΕ