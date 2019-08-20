Πάτρα: Έχασε το έμβρυο στην τουαλέτα 7 μηνών έγκυος – Κινητοποιήθηκαν ΕΚΑΒ και Αστυνομία

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Αναστάτωση τις πρώτες πρωινές ώρες στο χωριό Καμίνια μετά το περιστατικό με έγκυο που έχασε το βρέφος το οποίο κυοφορούσε.
Σύμφωνα με το tempo24.news, η γυναίκα πήγε στην τουαλέτα όπου και απέβαλε.
Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ για την διακομιδή στο νοσοκομείο “Άγιος Ανδρέας”.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.