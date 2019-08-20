Πάτρα: Έχασε το έμβρυο στην τουαλέτα 7 μηνών έγκυος – Κινητοποιήθηκαν ΕΚΑΒ και Αστυνομία

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Αναστάτωση τις πρώτες πρωινές ώρες στο χωριό Καμίνια μετά το περιστατικό με έγκυο που έχασε το βρέφος το οποίο κυοφορούσε.

Σύμφωνα με το tempo24.news, η γυναίκα πήγε στην τουαλέτα όπου και απέβαλε.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ για την διακομιδή στο νοσοκομείο “Άγιος Ανδρέας”.