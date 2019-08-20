search
ΤΕΤΑΡΤΗ 09.09.2026 11:58
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.08.2019 12:44

Πάτρα: Έχασε το έμβρυο στην τουαλέτα 7 μηνών έγκυος – Κινητοποιήθηκαν ΕΚΑΒ και Αστυνομία

20.08.2019 12:44
Πάτρα: Έχασε το έμβρυο στην τουαλέτα 7 μηνών έγκυος - Κινητοποιήθηκαν ΕΚΑΒ και Αστυνομία - Media

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

 

Αναστάτωση τις πρώτες πρωινές ώρες στο χωριό Καμίνια μετά το περιστατικό με έγκυο που έχασε το βρέφος το οποίο κυοφορούσε.

Σύμφωνα με το tempo24.news, η γυναίκα πήγε στην τουαλέτα όπου και απέβαλε.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ για την διακομιδή στο νοσοκομείο “Άγιος Ανδρέας”.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
snoop-dogg-new
ΣΙΝΕΜΑ

Ο SwayvoTwain θα υποδυθεί τον Biggie στην ταινία για τη ζωή του Snoop Dogg

delfini new
ΕΛΛΑΔΑ

Kέρκυρα: Μεγάλη επιχείρηση για να σώσουν ένα δελφίνι – Το ζώο δεν τα κατάφερε

Patini
ΕΛΛΑΔΑ

Αποσωληνώθηκε η 14χρονη που τραυματίστηκε με ηλεκτρικό πατίνι στην Τήνο

fei_dimitriadou_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στον στίβο: Η πρωταθλήτρια Ελλάδας Φαίη Δημητριάδου ήταν η 21χρονη που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Ρόδο

ilektriko-aftokinito_1106_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μεταχειρισμένο ηλεκτρικό: Οι έλεγχοι που πρέπει να κάνεις πριν το αγοράσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsipras symvouloi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσίπρας σε κλοιό επικίνδυνων πολιτικά συμβούλων – Οι απίστευτες γκάφες Σιακαντάρη, Παππά, Νυφούδη που... «ζαλίζουν» την ΕΛΑΣ

KIPSELI NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Γραμμή 4 του μετρό: Δεν εκκενώνεται κανένα κτίριο στην Κυψέλη, δεν ξεκινά ξανά ο μετροπόντικας - Σύσκεψη σήμερα στο υπ. Μεταφορών 

iro-moukiou-new
LIFESTYLE

Ηρώ Μουκίου: «Όταν ο άνθρωπος δεν έχει χρήματα για να ζήσει, του κλέβουν την αξιοπρέπεια»

mitsotakis_makron_1
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μητσοτάκης στο Παρίσι και η Τούνη τού έβαλε… ιδέες για κρουασάν - Της απάντησε με χιούμορ στο «μην έρθετε»

samaras- hintalgo- dendias- polakis – new
ΚΑΛΧΑΣ

Προβληματίζει ο εμφύλιος με Σαμαρά, τι βρίσκουν οι δημοσκοπήσεις, τι προτιμάει ο Ανδρουλάκης, γιατί αγχώνεται ο Δένδιας και τι περιμένει ο Πολάκης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 09.09.2026 11:58
snoop-dogg-new
ΣΙΝΕΜΑ

Ο SwayvoTwain θα υποδυθεί τον Biggie στην ταινία για τη ζωή του Snoop Dogg

delfini new
ΕΛΛΑΔΑ

Kέρκυρα: Μεγάλη επιχείρηση για να σώσουν ένα δελφίνι – Το ζώο δεν τα κατάφερε

Patini
ΕΛΛΑΔΑ

Αποσωληνώθηκε η 14χρονη που τραυματίστηκε με ηλεκτρικό πατίνι στην Τήνο

1 / 3