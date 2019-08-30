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Έγκυες γυναίκες, παιδιά με τις μητέρες τους και άρρωστοι μετανάστες που επέβαιναν στον διασωστικό πλοίο Mare Jonio μεταφέρθηκαν στη Λαμπεντούζα από το ιταλικό λιμενικό, ανακοίνωσε η αριστερή συλλογικότητα Mediterranea Saving Humans αργά χθες, Πέμπτη.

Ωστόσο 34 άλλοι μετανάστες παραμένουν στο πλοίο, το οποίο βρίσκεται στα ανοικτά του νησιού Λαμπεντούζα, με την οργάνωση να επισημαίνει ότι η κατάσταση στο Mare Jonio είναι τεταμένη, καθώς μέχρι στιγμής η Ρώμη δεν του έχει επιτρέψει να εισέλθει σε ιταλικό λιμάνι.

Ναυλωμένο από την ιταλική αριστερή συλλογικότητα Mediterranea, το Mare Jonio διέσωσε την Τετάρτη περίπου εκατό μετανάστες, μεταξύ των οποίων 22 μικρά παιδιά και 26 γυναίκες –ανάμεσά τους και οκτώ έγκυες– που επέζησαν όταν ένα κύμα ανέτρεψε τη λαστιχένια λέμβο στην οποία επέβαιναν. Σύμφωνα με μαρτυρίες επιζώντων, έξι άνθρωποι πνίγηκαν στο ναυάγιο. Έκτοτε το πλοίο αναμένει άδεια για να δέσει σε κάποιο ασφαλές λιμάνι.

«Όπως πάντα στο παρελθόν οι γυναίκες, τα παιδιά και οι άρρωστοι θα μπορέσουν να αποβιβαστούν από το Mare Jonio», είχε επισημάνει πηγή από το ιταλικό υπουργείο Εσωτερικών.

«Η απαγόρευση για την είσοδο (σε λιμάνι) και την αποβίβαση (των μεταναστών) παραμένει σε ισχύ», πρόσθεσε η ίδια πηγή, κατηγορώντας τη Mediterannea ότι παραβιάζει την ιταλική νομοθεσία και δημιουργεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο πλοίο προκειμένου να ζητήσει την άμεση αποβίβαση των μεταναστών.

Νωρίτερα χθες η ΜΚΟ είχε ανακοινώσει ότι ζήτησε από το ιταλικό λιμενικό άδεια να πλησιάσει στις ακτές της Λαμπεντούζας προκειμένου να προστατευθεί από τη θαλασσοταραχή.

«Αυτή τη στιγμή κύματα μεγαλύτερα των 2 μέτρων κάνουν τη ζωή πάνω στο #MareJonio πολύ δύσκολη. Πολλοί διασωθέντες έχουν αρρωστήσει», έγραψε στο Twitter.

Ωστόσο το ιταλικό λιμενικό σταμάτησε το πλοίο 24 χιλιόμετρα από τις ακτές της Λαμπεντούζας, στα όρια των ιταλικών χωρικών υδάτων, και του είπε να μην προχωρήσει εφαρμόζοντας την εντολή του ακροδεξιού Ιταλού υπουργού Εσωτερικών Ματέο Σαλβίνι, ο οποίος έχει απαγορεύσει την είσοδο στη χώρα του Mare Jonio.

Η Ιταλία έχει απαγορεύσει την είσοδο στη χώρα και στο γερμανικό πλοίο Eleonore, το οποίο έχει διασώσει περίπου 100 μετανάστες. Το πλοίο αυτό ανήκει στον Γερμανό καπετάνιο Κλάους- Πέτερ Ράις και στηρίζεται από τη ΜΚΟ Mission Lifeline με έδρα τη Δρέσδη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται κοντά στη Μάλτα.

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ