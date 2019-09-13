Πρωταγωνίστρια στην παράσταση «Γόβα Παρθένα» η Βούλα Πατουλίδου

Στο θεατρικό σανίδι ανεβαίνει η Αντιπεριφερειάρχης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου. Στις 19 Σεπτεμβρίου η χρυσή Ολυμπιονίκης θα πρωταγωνιστήσει στην παράσταση «Γόβα Παρθένα» στο Ανοιχτό Θέατρο Συκέων μαζί με τον φίλο της Δημήτρη Σταρόβα.

Πρώτη φορά που ανέβηκε στο θεατρικό σανίδι, η Βούλα Πατουλίδου ήταν το 2015 όταν έπαιξε στην παράσταση «Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα» που παρουσιάστηκε στις θεατρικές σκηνές της Γερμανίας, με στόχο να ευαισθητοποιήσει τους ποντιακής καταγωγής θεατρόφιλους για την προστασία της πανάρχαιας ποντιακής διαλέκτου.

Τώρα κάνει θεατρικό comeback παίζοντας σε δεύτερη ποντιακή επιθεώρηση στη «Γόβα Παρθένα» που σκοπό και πάλι έχει να κάνει το κοινό να έρθει πιο κοντά με την ποντιακή διάλεκτο. Πρόκειται για μια ξεκαρδιστική κωμωδία σε κείμενα του Δημήτρη Πιπερίδη. «Η παράσταση είναι ένα από τα πιο πολιτικά πράγματα που έχω κάνει μέχρι σήμερα¨έχει δηλώσει στο παρελθόν η αντιπεριφεριάρχης Βούλα Πατουλίδου η οποία από τον αθλητισμό πέρασε στην πολιτική, φλερτάροντας ενίοτε και με την υποκριτική, Ανατρεπτική και απρόβλεπτη η Βούλα.

Πηγή: Espresso