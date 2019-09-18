Καραγκούνης: Η Novartis είναι η μεγαλύτερη σκευωρία της μεταπολίτευσης

«Όλοι γνωρίζουμε πλέον τι αντίκτυπο είχε το υποτιθέμενο αυτό σκάνδαλο, που τελικά κατέληξε να είναι η μεγαλύτερη σκευωρία στην ιστορία της μεταπολίτευσης», δήλωσε ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Καραγκούνης, στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού – Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων «Πρακτορείο 104,9 fm» για τη διαβίβαση στη Βουλή της δικογραφίας, που σχηματίστηκε από την έρευνα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, σχετικά με τις καταγγελίες πολιτικών και δικαστικών περί σκευωρίας στον χειρισμό της υπόθεσης Novartis.

«Πλέον δεν το λέμε εμείς, το λένε οι ίδιες οι αποφάσεις των εισαγγελικών Αρχών που έχουν θέσει τις περισσότερες από αυτές τις υποθέσεις στο αρχείο και θα θυμίσω το τι λέγανε τα κυβερνητικά στελέχη (σ.σ. της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ) έξω από το Μαξίμου για το μεγαλύτερο σκάνδαλο της αντιπολίτευσης», ανέφερε ο κ. Καραγκούνης. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία στην Ολομέλεια της Βουλής εξήγησε: «Αυτή τη στιγμή προέχει να διαβάσουμε όλοι προσεκτικά τη δικογραφία που έχει έλθει, να λάβουμε γνώση και προφανώς μετά να πάρουμε τις αποφάσεις μας. Πρώτα, θα αξιολογήσουμε τη δικογραφία, θα δούμε τι καταγγέλλεται -διότι τα όσα έχουν έλθει στο φως της δημοσιότητας, έστω από πληροφορίες, πραγματικά αναφέρουν πολύ εντυπωσιακές καταγγελίες, πρωτόγνωρες και καινοφανείς, ειδικά από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Διαφθοράς κ. Αγγελή- και βεβαίως μετέπειτα, όπως έχει ήδη πει η κυβέρνηση, θα αποφασίσουμε κοινοβουλευτικά το πώς θα χειριστούμε το ζήτημα».

Σχετικά με τη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης έναντι των καταγγελιών, ο βουλευτής της ΝΔ παρατήρησε ότι «θα έπρεπε ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ να επιζητά να γίνουν εξεταστικές και προανακριτικές επιτροπές για ένα τόσο ευαίσθητο θέμα», υπενθυμίζοντας: «Σε όλες τις εξεταστικές και προανακριτικές επιτροπές που κατέθεσε η προηγούμενη κυβέρνηση εναντίον της ΝΔ, είχαμε πει ναι, είχαμε τη δημοκρατική ευαισθησία να πούμε “ναι, να μη φοβόμαστε τίποτα, να μην αφήσουμε να υπάρχει ούτε ψεγάδι, ούτε καμία αμφισβήτηση, αλλά να χύνεται άπλετο φως σε όλες τις υποθέσεις”».

«Η κοινοβουλευτική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας θα ακολουθήσει αυτό που προβλέπει το Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής και μετά βεβαίως θα πάρουμε τις αποφάσεις, αφού αξιολογήσουμε όλη την υπόθεση και όλη τη δικογραφία. Πάντως, δεν βλέπω την ίδια ευαισθησία από τον ΣΥΡΙΖΑ, την οποία επέδειξε στο να κατηγορήσει, να δημιουργηθεί μια τεράστια σκευωρία εναντίον δέκα πολιτικών προσώπων -πρώην πρωθυπουργών και υπουργών- δε βλέπω την ίδια ευαισθησία να θέσουν και τους εαυτούς τους ενώπιον των ευθυνών τους», επισήμανε.

Αναφερόμενος, εξάλλου, στις επιδόσεις της κυβέρνησης στην οικονομία και τους ισχυρισμούς από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ότι πολλά από τα θετικά μέτρα είχαν ήδη δρομολογηθεί από την κυβέρνηση Τσίπρα, ο κ. αραγκούνης δήλωσε: «Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι όλα τα είχε σχεδιάσει, αλλά κάτι δεν τους επέτρεψε τελικά να το κάνουν πράξη –και την άρση των capital controls και τη μείωση του ΕΝΦΙΑ και την αποπληρωμή των δανείων. Δεν ξέρω πόσο τυχαίο είναι, όμως, να έχουν γίνει αυτά επί κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ειδικά στα capital controls, όταν ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος το βροντοφώναζε τους τελευταίους επτά μήνες, πριν πάμε σε εκλογές, ότι πρέπει να πάμε σε άρση των capital controls, βεβαίως ποτέ δεν έγινε, ποτέ δεν προχώρησαν σε αυτή την πράξη, ακριβώς γιατί κανείς δεν τους εμπιστευόταν να γίνει […] Αυτό που παραλάβαμε από την προηγούμενη κυβέρνηση ήταν πραγματικά ένας απίστευτος “φορομπηχτισμός”. Τα έσοδα και οι δημοσιονομικοί στόχοι προφανώς και πιάνονταν, αλλά πώς; Αυτό δε φωνάζαμε τέσσερα χρόνια; Γι’ αυτό δεν καταδικάστηκε η πολιτική ΣΥΡΙΖΑ από τον ελληνικό λαό με μια τεράστια διαφορά υπέρ της Νέας Δημοκρατίας;».

«Εμείς», συνέχισε ο βουλευτής της ΝΔ, «θέλουμε να ακολουθήσουμε έναν άλλον δρόμο με λιγότερους φόρους, με λιγότερες ασφαλιστικές εισφορές, με τόνωση της επιχειρηματικότητας» και «υπάρχει μια ιδιαίτερη πολιτική για την αγορά ακινήτων, τη μείωση της γραφειοκρατίας, την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής, τις μεταρρυθμίσεις γενικότερα και τη μετάβαση της χώρας σε ένα ψηφιακό κράτος, δηλαδή πράγματα τα οποία έπρεπε να είχαν γίνει τα τελευταία χρόνια και δεν έγιναν».

«Τα πρώτα δείγματα γραφής δείχνουν ότι έχουμε αποφασιστικότητα, είμαστε μια φιλελεύθερη παράταξη που έχουμε μια τελείως διαφορετική αντίληψη για τα πράγματα, έχουμε μια αντίληψη που θα μεγαλώνει το ΑΕΠ και έτσι θα πιάνουμε τους στόχους και θα γίνεται η ζωή των Ελλήνων καλύτερη, με λιγότερα βάρη», υπογράμμισε.

Ερωτηθείς για την πολιτική της κυβέρνησης στο ασφαλιστικό απάντησε: «Η κεντρική ιδέα είναι μία και μοναδική. Όσα περισσότερα έσοδα έχεις σαν κράτος, όσα περισσότερα έχεις στον κουμπαρά του κράτους, τόσο καλύτερα είναι τα πράγματα για το ασφαλιστικό σύστημα και τόσο λιγότερες οι αδικίες [… ]. Μια οικονομία που ανατροφοδοτείται, μια οικονομία που παράγει θέσεις εργασίας, φτιάχνει και την εξίσωση του ασφαλιστικού».

Για τις εξελίξεις στη Σαουδική Αραβία και το ενδεχόμενο να πυροδοτήσουν αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, ο κ. Καραγκούνης τόνισε: «Αυτό που πρέπει να ελέγξουμε -και θα το ελέγξουμε- είναι να μην υπάρχει αισχροκέρδεια στα καύσιμα από διάφορους επιτήδειους, που θα θελήσουν να εκμεταλλευτούν αυτή την κατάσταση. Πρέπει να έχουμε εντατικούς ελέγχους -που θα προχωρήσουν, ήδη το έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση- ώστε να μην μπορεί να δικαιολογήσει κανείς μια πολύ μεγάλη αύξηση στις τιμές των καυσίμων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ