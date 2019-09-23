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23.09.2019 08:01

Ψύλλοι στο Αριστοτέλειο – Τσίμπησαν καθηγητές και φοιτητές

23.09.2019 08:01
Ψύλλοι στο Αριστοτέλειο - Τσίμπησαν καθηγητές και φοιτητές - Media

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Αναστάτωση έχει προκληθεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από την εμφάνιση ψύλλων, ειδικά στο Τμήμα Χημείας.

Όπως αναφέρει το iefimerida, ήδη έχει πραγματοποιηθεί απεντόμωση από την εταιρεία που έχει αναλάβει την καθαριότητα του πανεπιστημιακού ιδρύματος, ωστόσο το πρόβλημα παραμένει.

Η υπάλληλος στον τομέα φύλαξης του πανεπιστημίου, Λυδία Ζαρζάνη, μιλώντας στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων είπε πως «πριν μια εβδομάδα είχα τσιμπήματα πρώτα στα πόδια και μετά στο υπόλοιπο σώμα μου. Δεν ήξερα από τι ήταν νόμιζα ότι ήταν από κουνούπια και όταν πήγα στο νοσοκομείο μού είπαν ότι είναι τσιμπήματα από ψύλλους. Ενημέρωσα τον πρόεδρο (του Τμήματος), καθώς ήδη είχαν τσιμπήματα καθηγητές, φοιτητές και εργαζόμενοι». Πρόσφατα, αντιμέτωποι με το θέμα των ψύλλων ήρθαν και αστυνομικοί στο Παρίσι.

 

Ψύλλοι τσίμπησαν εργαζόμενους και φοιτητές στο Αριστοτέλειο

«Την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου, κάποιοι συνάδελφοι και εργαζόμενοι μου είπαν ότι έχουν τσιμπήματα που μοιάζουν να είναι από ψύλλους. Την Πέμπτη επιβεβαιώθηκε ότι υπήρχαν ψύλλοι σε πάρα πολλούς χώρους στο ισόγειο και στους ορόφους και ειδοποιήσαμε την υπηρεσία καθαριότητας η οποία ξεκίνησε τη διαδικασία απεντόμωσης. Παρασκευή και Δευτέρα παρέμεινε η σχολή κλειστή, καθώς είναι πολλοί οι χώροι και έπρεπε να ολοκληρωθεί», επισήμανε ο πρόεδρος του Τμήματος Χημείας του ΑΠΘ, Παναγιώτης Σπαθής, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

 

Ξεκίνησε η διαδικασία απεντόμωσης

Ο αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων του ΑΠΘ, Ανδρέας Γιαννακουδάκης, τόνισε ότι «η εταιρεία που έχει αναλάβει την καθαριότητα του πανεπιστημίου έχει και τη συμβατική υποχρέωση απεντόμωσης. Ενημερώσαμε και ξεκίνησε τη διαδικασία εδώ στο Χημείο και στο Βιολογικό. Μας ενημέρωσαν όμως δεν θα επιτευχθεί η απομάκρυνση των ψύλλων με μια φορά και θα χρειαστεί να γίνει επανάληψη» και διευκρίνισε πως «κλείσαμε το χημείο για δύο ημέρες και μάλλον θα χρειαστεί να το ξανακλείσουμε».

Ο κ. Σπαθής επιβεβαίωσε ότι θα χρειαστεί να επαναληφθεί η διαδικασία απεντόμωσης: «Θα προσπαθήσουμε να γίνει σε μια ημέρα, διότι δημιουργείται πρόβλημα είμαστε σε περίοδο εξετάσεων και είναι δύσκολο να μη λειτουργεί τίποτα στο Τμήμα. Ελπίζουμε τουλάχιστον να λυθεί με τη δεύτερη απεντόμωση το θέμα. Είμαι 35 χρόνια εδώ και δεν έχει παρουσιαστεί ποτέ στο παρελθόν κάτι τέτοιο» αναφέρει, για το πανεπιστήμιο που συμμετέχει στο πιλοτικό πρόγραμμα για την εγκαιρη προειδοποίηση για τον ιό του Δυτικού Νείλου.

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