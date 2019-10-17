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Έχουμε συνηθίσει πλέον να μετράμε νεκρούς μετανάστες στη Μεσόγειο, όπως αντίστοιχα πρόσφυγες στο Αιγαίο. Έτσι είναι λίγες οι φωτογραφίες που πραγματικά προκαλούν αίσθηση: Εικόνες με νεκρούς πρόσφυγες και μετανάστες αποτελούν καθημερινότητα.

Δεν ανασύρονται όμως οι σωροί όλων των νεκρών: Κάποιες καταλήγουν στο βυθό της Μεσογείου. Όπως αυτός ο άνδρας που καταγράφεται σε ένα στιγμιότυπο – γροθιά στο στομάχι από βίντεο της ιταλικής ακτοφυλακής, να κείτεται στο βυθό με υψωμένα τα χέρια προς τον ουρανό. Πια σε νεκρική ακαμψία, όμως πιθανότατα στην τελευταία στάση που είχε όταν ήταν εν ζωή, προσπαθώντας να σωθεί.

Την φωτογραφία δημοσιοποίησε η Μη Κυβερνητική Οργάνωση Open Arms. Προέρχεται από ναυάγιο που σημειώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα έξω από το ιταλικό νησί Λαμπεντούζα, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 13 άνθρωποι.

Είναι το τραγικό αποτέλεσμα μιας Ευρώπης που υψώνει χερσαία τείχη και θαλάσσια εμπόδια απέναντι στους πιο φτωχούς αυτού του κόσμου.