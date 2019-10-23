search
ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 03:46
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.10.2019 15:41

Οπλοστάσιο είχε στο σπίτι του χούλιγκαν που συμμετείχε στα επεισόδια στου Ρέντη (Photos)

Χούλιγκαν, ο οποίος συμμετείχε στη χθεσινή καταδρομική επίθεση σε βάρος Γερμανών φιλάθλων στο προπονητικό κέντρου του Ολυμπιακού στου Ρέντη, συνελήφθη από την ΕΛ.ΑΣ. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του βρέθηκε ολόκληρο οπλοστάσιο.
 
Κατά την διάρκεια έρευνας που έγινε στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι, φυσίγγια, κροτίδες, φωτοβολίδες, σουγιάδες, μάσκες απόκρυψης προσώπου κ.α. αντικείμενα
 
Επίσης από την ΕΛ.ΑΣ. έχουν γίνει και έρευνες σε συνδέσμους φιλάθλων όπου κατασχέθηκαν ξύλινα κονταριά, μεταλλικές ράβδοι, μαχαίρια, μάσκες προσώπου, φωτοβολίδες και αντιασφυξιογόνα μάσκα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση από την αστυνομία και συγκεκριμένα από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής ταυτοποιήθηκε, εντοπίστηκε και συνελήφθη σήμερα το μεσημέρι ένας από τους δράστες της χθεσινής επίθεσης σε βάρος φιλάθλων κατά την διάρκεια ποδοσφαιρικής συνάντησης για την Youth league, στο προπονητικό κέντρο Ρέντη.
 
Πρόκειται για 31χρονο ημεδαπό, στην οικία του οποίου σε περιοχή της Αττικής πραγματοποιήθηκε έρευνα, κατά την διάρκεια της οποίας κατασχέθηκαν :
 
• πιστόλι και γεμιστήρα,
• (50) φυσίγγια,
• (2) μάσκες κάλυψης προσώπου τύπου fullface (υφασμάτινη και πλαστική),
• (10) φωτοβολίδες χειρός,
• (2) ράβδοι ( μεταλλική και ξύλινη),
• (3) πτυσσόμενους μεταλλικούς σουγιάδες,
• (4) κυλινδρικές συσκευασίες πυροτεχνημάτων,
• (3) πακέτα πυροτεχνημάτων,
• (59) κροτίδες,
• (3) usb και (2) κάρτες μνήμης,
• (2) κινητά τηλέφωνα και δύο κάρτες sim.
Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε σχετική δικογραφία και θα οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελία.
 
Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε 3συνδέσμους φιλάθλων σε διαφορές περιοχές της Αττικής, σε δύο από τους οποίους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 ξύλινα κονταριά, 2μεταλλικές ράβδοι, 2 μαχαίρια, 2 μάσκα κάλυψης προσώπου, 8φωτοβολίδες χειρός και αντιασφυξιογόνος μάσκα.
 
Οι έρευνες για τον εντοπισμό και των υπολοίπων δραστών συνεχίζονται.
google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 02:05
1 / 3