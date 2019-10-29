Τα δέκα σημάδια που αποδεικνύουν ότι τρώτε πολύ ζάχαρη

Μεγάλη απόλαυση και ταυτόχρονα μεγάλος μπελάς. Η ζάχαρη όταν καταναλώνεται αλόγιστα και σε μεγάλες ποσότητες μόνο προβλήματα μπορεί να προκαλέσει.

Δεν πρέπει να τη βγάλετε τελείως από τη ζωή σας, άλλα είναι καλό να μην τρώτε πάνω από 4-5 κουταλάκια του γλυκού την ημέρα, συμπεριλαμβανομένου της ζάχαρης που λαμβάνετε από τις τροφές.

Προβλήματα όπως η ηπατική νόσος, ο διαβήτης, η παχυσαρκία και ακόμη οι καρδιακές παθήσεις, είναι μόνο μερικές από τις παρενέργειες της υπερκατανάλωσης ζάχαρης.

Πως θα καταλάβετε, όμως, ότι το έχετε παρακάνει; Ποια είναι τα σημάδια;

1. Κόπωση

Όταν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα σας είναι πολύ υψηλά, το σώμα σας δεν είναι σε θέση να αποθηκεύσει και να απορροφήσει σωστά τη γλυκόζη. Τα κύτταρα σας δεν λαμβάνουν τα καύσιμα που χρειάζονται για να σας δώσουν ενέργεια. Αυτό μπορεί να προκαλέσει συνεχή κόπωση.

2. Συχνή ούρηση

Τα υψηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα εμποδίζουν τα νεφρά να απορροφούν τα υγρά. Αυτό προκαλεί στο σώμα την εξίσωση της συγκέντρωσης γλυκόζης στο αίμα και στα κύτταρα με ταυτόχρονη του διάλυση αίματος με ενδοκυτταρικό υγρό. Αυτή η διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε συχνή ούρηση.

3. Συνεχής πείνα

Η γλυκόζη δεν μπορεί να εισέλθει στα κύτταρα όταν η γλυκόζη του αίματός σας παραμείνει σε υψηλό επίπεδο, πράγμα που εμποδίζει το σώμα σας να δεχθεί την ενέργεια που χρειάζεται. Ως αποτέλεσμα, το σώμα σας αναζητά πηγές ενέργειας αλλού, προκαλώντας την επιθυμία σας για φαγητό.

4. Υπερβολική δίψα

Το σώμα χάνει τα υγρά όταν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα είναι πολύ υψηλά. Ο υποθάλαμος αξιολογεί το επίπεδο αφυδάτωσής σας, μετά στέλνει ένα σήμα στον εγκέφαλο για να δημιουργήσει δίψα. Η απώλεια υγρών μπορεί επίσης να οδηγήσει σε ξηροστομία.

5. Ξηρό δέρμα

Τα υψηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα μπορούν να προκαλέσουν ξηρό δέρμα για διάφορους λόγους. Η υπερβολική ούρηση αφυδατώνει το σώμα και το δέρμα και τα χαλασμένα νεύρα από το υψηλό σάκχαρο του αίματος μπορούν να διαταράξουν τους ιδρωτοποιούς αδένες, γεγονός που έχει αρνητική επίδραση στην ισορροπία του δέρματος.

6. Μεγάλη απώλεια βάρους

Όταν τα επίπεδα γλυκόζης είναι πολύ υψηλά, μπορεί να εμφανιστεί απώλεια βάρους μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό μπορεί να προκληθεί από απώλεια υγρών λόγω συχνής ούρησης. Εάν τα επίπεδα ινσουλίνης σας δεν επαρκούν για τον μεταβολισμό της γλυκόζης, το σώμα μπορεί να αλλάξει σε λειτουργία καύσης λίπους για να αντισταθμίσει, κάτι που μπορεί επίσης να οδηγήσει σε απώλεια βάρους.

7. Προβλήματα μνήμης

Τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα που είναι συνεχώς υψηλά μπορούν να αποτρέψουν την είσοδο γλυκόζης στα κύτταρα, συμπεριλαμβανομένων των κυττάρων του εγκεφάλου. Χωρίς γλυκόζη, ο εγκέφαλος μπορεί να αρχίσει να έχει πρόβλημα να πάρει ενέργεια. Αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στη συγκέντρωση, τη μνήμη και τη λήψη αποφάσεων.

8. Θολή όραση

Υψηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα έχουν ως αποτέλεσμα την αφυδάτωση, η οποία μπορεί να επηρεάσει την όρασή σας. Όταν το σώμα αφυδατώνεται, τα κύτταρα του ματιού αρχίζουν να παραμορφώνονται. Χάνουν την ικανότητά τους να εστιάζουν σωστά, προκαλώντας θολή όραση.

9. Αιμορραγία

Αγγειακές βλάβες μπορεί να προκύψουν από το υψηλό σάκχαρο στο αίμα Αυτό μπορεί να έχει αρνητική επίδραση στην κυκλοφορία του αίματος στα άκρα σας. Μπορεί να παρατηρήσετε ότι τα τραύματα και οι περικοπές είναι ιδιαίτερα αργά για να θεραπευτούν, επειδή οι ιστοί σας δεν παίρνουν τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζονται.

10. Νεύρα

Μελέτες έχουν δείξει ότι τα άτομα με υψηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα τείνουν να είναι πιο ανήσυχοι, ευερέθιστοι και καταθλιπτικοί. Όταν ο εγκέφαλός σας δεν έχει επαρκή παροχή γλυκόζης, μπορεί να έχει αρνητική επίδραση στη διάθεσή σας με αποτέλεσμα τα νεύρα.

Πηγή: Runnfun