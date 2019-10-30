Πλησιάζει η ημερομηνία της…κρίσης για τις τριετίες- Κίνδυνος μείωσης μισθών έως 30%

Στις 3 Δεκεμβρίου κρίνεται το μέλλον των τριετιών, δηλαδή της προϋπηρεσίας των εργαζομένων καθώς θα συζητηθεί στο ΣτΕ η προσφυγή του ΣΕΒ κατά των τριετιών.

Να σημειωθεί οτι η συνεδρίαση στις αρχές Οκτωβρίου αποφάσισε αναβολή όπως είχε γράψει το Dikaiologitika News. Ουσιαστικά το ΣτΕ θα κρίνει αν οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να παίρνουν την αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 30% ως αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους ή θα πρέπει να σταματήσουν να το παίρνουν. Και τότε θα κληθεί να πάρει θέση το υπουργείο Εργασίας προκειμένου να διασφαλίσει την προϋπηρεσία των εργαζομένων.

Μέσω των επιδομάτων των τριετιών οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα που αμείβονται με τον κατώτατο και είχαν προϋπηρεσία πριν τον Φεβρουάριο του 2012 μπορούν να κερδίσουν έως και 195 ευρώ επιπλέον το μήνα, κατοχυρώνοντας έτσι μισθό έως 845 ευρώ τον μήνα.

Έτσι όλοι αναμένουν εναγωνίως το ΣτΕ που πρέπει να αποφανθεί αν η επίμαχη εγκύκλιος, η οποία εκδόθηκε στις 18 του περασμένου Φεβρουαρίου είναι σύννομη και ισχυρή ή πρέπει να ακυρωθεί όπως ζητά ο ΣΕΒ.

Το ΣτΕ θα κληθεί κατά πρώτον να αξιολογήσει εάν η συγκεκριμένη εγκύκλιος είναι ερμηνευτική.

Σε αυτή την περίπτωση, εάν δηλαδή η εγκύκλιος κριθεί ερμηνευτική, δεν μπορεί να ακυρωθεί και μόνο για τον λόγο αυτό. Το πρόβλημα θα προκύψει αν το Δικαστήριο θεωρήσει ότι η συγκεκριμένη εγκύκλιος εισάγει Κανόνα Δικαίου, χωρίς να υπάρχει εξουσιοδότηση από τον σχετικό νόμο για τον κατώτατο μισθό. Σε μια τέτοια περίπτωση υπάρχει κίνδυνος το ΣτΕ να ακυρώσει την εγκύκλιο και στην ουσία της.

Ωστοσο αν κι εφόσον οι τριετίες κριθούν καταργημένες θα πρεπει να οριστεί από πότε θα ισχύσει η απόφαση αυτή δεδομένου ότι οι νέοι αυξημένοι μισθοί εφαρμόζονται από 1η Φεβρουαρίου

Ποιους αφορά η προϋπηρεσία

Σε κάθε περίπτωση, οι προσαυξήσεις των τριετιών, που φτάνουν έως και το 30% του κατώτατου μισθού, δηλαδή έως και τα 195 ευρώ, αφορούν μόνο τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες που είχαν θεμελιώσει δικαίωμα προϋπηρεσίας έως τις 14 Φεβρουαρίου 2012.

Όσοι συμπληρώνουν τριετίες προϋπηρεσίας μετά τις 14 Φεβρουαρίου του 2012, δεν δικαιούνται γι’ αυτόν τον χρόνο προσαύξηση, αφού με νόμο του 2012 (ν. 4093/2012) η εξέλιξη των 3ετιών πάγωσε μέχρι η ανεργία να πέσει κάτω από 10%.

Συνεπώς, όσοι είχαν έως το 2012 συμπληρώσει προϋπηρεσία, δικαιούνται προσαύξηση 10% για κάθε τριετία και έως τρεις τριετίες, συνολικά δηλαδή 30% για 9 έτη και άνω.

Αντίστοιχη είναι η αύξηση και για τους εργατοτεχνίτες που εισπράττουν έως και 6 τριετίες αρκεί αυτές να είχαν συμπληρωθεί έως 14 Φεβρουαρίου του 2012.

Το κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών προσαυξάνεται 5% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας έως τον Φλεβάρη του 2012 και έως έξι τριετίες και συνολικά 30% για προϋπηρεσία 18 ετών και άνω.

Ο νόμος 4093/2012 αναφέρει πως ο κατώτατος μισθός προσαυξάνεται με ποσοστό 10% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως τρεις τριετίες και συνολικά 30% για προϋπηρεσία 9 ετών και άνω και το κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών προσαυξάνεται με ποσοστό 5% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως έξι τριετίες και συνολικά 30% για προϋπηρεσία 18 ετών και άνω.

Επίσης αναφέρει πως «έως ότου η ανεργία διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10% αναστέλλεται η προσαύξηση του νομοθετικώς καθορισμένου νόμιμου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου για προϋπηρεσία, που συμπληρώνεται μετά την 14.2.2012».