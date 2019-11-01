Στη τελική ευθεία το φορολογικό νομοσχέδιο – Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου η ψήφισή του

Στην τελική ευθεία βρίσκεται το φορολογικό νομοσχέδιο. Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να δοθεί σε διαβούλευση την ερχόμενη Τετάρτη. Στη συνέχεια θα πάρει τον δρομο για τη Βουλή προκειμένου να ψηφιστεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με «Τα Νέα» το νομοσχέδιο προβλέπεται να είναι «μαμούθ», καθώς εκτός από τις ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων με τις μειώσεις στους συντελεστές και τα μέτρα στήριξης της οικοδομής θα επικαιροποιεί τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες το φορολογικό νομοσχέδιο θα προβλέπει:

Νέα φορολογική κλίμακα : Εισοδήματα έως 10.000 ευρώ θα φορολογηθούν με συντελεστή 9%. Τα επόμενα 10.000 ευρώ θα φορολογηθούν με συντελεστή 22%. Ο φορολογικός συντελεστής που σήμερα είναι 29% για εισοδήματα από 20.000 ευρώ έως 30.000 ευρώ θα μειωθεί στο 28%. Ο επόμενος συντελεστής για εισοδήματα από 30.000 έως 40.000 ευρώ θα μειωθεί από 37% που είναι σήμερα στο 36%, ενώ για το κλιμάκιο εισοδήματος άνω των 40.000 ευρώ ο ανώτατος φορολογικός συντελεστής περιορίζεται από το 45% σήμερα στο 44%

Ηλεκτρονικές συναλλαγές : Από το 2020 οι φορολογούμενοι υποχρεούνται να διενεργούν ηλεκτρονικές συναλλαγές που αντιστοιχούν στο 30% του εισοδήματος τους. Σήμερα, για εισοδήματα ως 10.000 ευρώ απαιτείται ο φορολογούμενος να έχει κάνει ηλεκτρονικές συναλλαγές στο 10% του εισοδήματος, δηλαδή ως 1.000 ευρώ, για εισοδήματα 10.000- 30.000 ευρώ το ποσοστό των ηλεκτρονικών πληρωμών φτάνει στο 15% και στα εισοδήματα που υπερβαίνουν τις 30.000 ευρώ, ο συντελεστής ανεβαίνει στο 20%. Πλέον, από την 1η Ιανουαρίου, θα ισχύσει συντελεστής 30% ανεξαρτήτως εισοδήματος.

Μείωση φόρου στις επιχειρήσεις: Μειώνεται ο συντελεστής φορολόγησης των επιχειρήσεων από το 28% στο 24% για τη χρήση του 2019, ενώ το 2020 ο συντελεστής θα μειωθεί περαιτέρω στο 20%. Επίσης, ο φόρος στα μερίσματα, που θα διανεμηθεί το 2020 (για τη χρήση του 2019) θα μειωθεί στο 5% από 10% που είναι σήμερα. Αναστολή ΦΠΑ: Παγώνει για τρία χρόνια ο ΦΠΑ που επιβάλλεται σήμερα με συντελεστή 24% στα νεόδμητα ακίνητα. Το μέτρο ισχύει για τα ακίνητα των οποίων η άδεια έχει εκδοθεί από την 1η Ιανουαρίου 2006 και μετά. Οι αγοραστές των ακινήτων θα καταβάλλουν το φόρο μεταβίβασης 3%.

Έκπτωση φόρου για εργασίες στα ακίνητα: Οι φορολογούμενοι που θα προχωρούν στην ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση των ακινήτων τους θα κερδίζουν έκπτωση φόρου 40% για τις εργασίες που παρέχουν ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ελαιοχρωματιστές και άλλοι επαγγελματίες του κλάδου. Το μέτρο αφορά μόνο για τις παρεχόμενες υπηρεσίες (όχι για τα υλικά) και το 40% της δαπάνης θα εκπίπτει από τον τελικό φόρο.