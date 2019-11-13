13.11.2019 15:03

Ζάχαρη: Ξέρετε πόσα κουταλάκια τρώτε την ημέρα; Πού κρύβονται τα σάκχαρα

13.11.2019 15:03
Προσοχή στη ζάχαρη – Με ποιους τύπους καρκίνου συνδέεται - Media

 

Οι γλυκιές θερμίδες που προσλαμβάνουμε καθημερινά είναι πολύ περισσότερες από όσο υπολογίζουμε εφόσον στη διατροφή μας υπάρχουν πλήθος έτοιμων και επεξεργασμένων τροφίμων, όχι απαραίτητα γλυκών όπως θα πίστευαν οι περισσότεροι

Στις μέρες μας μεγάλος αριθμός ανθρώπων προσλαμβάνει κατά μέσο όρο περισσότερα από 17 κουταλάκια του γλυκού ζάχαρης ημερησίως (περίπου 290 θερμίδες) από πρόσθετα σάκχαρα, ποσότητα πολύ μεγαλύτερη από τη συνιστώμενη επισημαίνουν οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ.

Τα σάκχαρα προστίθενται σε αμέτρητα προϊόντα διατροφής, όπως ψωμιά, καρυκεύματα, γαλακτοκομικά προϊόντα και σάλτσες ενώ ο στόχος τους δεν είναι μόνο να κάνουν την τροφή πιο γλυκιά. Χρησιμοποιούνται επίσης ως συντηρητικά, αλλά και για την προσαρμογή χαρακτηριστικών των τροφίμων, όπως η υφή και το χρώμα.

Για να καταφέρετε να μειώσετε τα πρόσθετα σάκχαρα, θα πρέπει πρώτα να μάθετε πού περιέχονται.

Πού κρύβονται τα σάκχαρα

Αναψυκτικά: Η πηγή γλυκύτητας στα περισσότερα αναψυκτικά είναι το σιρόπι καλαμποκιού με υψηλή περιεκτικότητα σε φρουκτόζη. Τα εν λόγω ροφήματα μπορεί να είναι: σόδα, φρουτοποτά, ενεργειακά ποτά, γλυκό τσάι, σακχαρούχα ροφήματα με καφέ, οποιοδήποτε άλλο ρόφημα με σακχαρόζη ή σιρόπι αραβοσίτου υψηλής περιεκτικότητας σε φρουκτόζη που προστίθεται για την ενίσχυση της γλυκύτητας.

Είναι σημαντικό να μην συγχέονται τα φρουτοποτά με τους φυσικούς χυμούς φρούτων. Τα επεξεργασμένα ροφήματα όπως τα φρουτοποτά περιέχουν σημαντική ποσότητα πρόσθετων σακχάρων σε αντίθεση με τους φυσικούς χυμούς που περιέχουν μόνο τα σάκχαρα του χυμού που έχουν προέλθει από τα φρούτα ή τα λαχανικά.

Γλυκά. Τα μπισκότα, τα κέικ, τα ντόνατς, τα παγωτά, τα αρτοσκευάσματα και οι πίτες είναι μόνο μερικά από τα επεξεργασμένα τρόφιμα τα οποία είναι ευρέως γνωστό πως περιέχουν σημαντικές ποσότητες πρόσθετων σακχάρων.

Σάλτσες. Κέτσαπ, πίκλες, μπάρμπεκιου σος, σάλτσες για σαλάτα και άλλες παρόμοιες σάλτσες μπορεί να περιέχουν σημαντικές ποσότητες σακχάρων ανά μερίδα.

Προπαρασκευασμένα τρόφιμα. Ένας μεγάλος αριθμός προπαρασκευασμένων τροφών περιέχουν πρόσθετα σάκχαρα, καθώς επίσης επεξεργασμένα τρόφιμα όπως σούπες, σνακ και παστά κρέατα.

Μεταξύ των πολλών επεξεργασμένων και προπαρασκευασμένων τροφίμων με προσθήκη ζάχαρης είναι τα γιαούρτια με πρόσθετα γλυκαντικά. Το απλό γιαούρτι χωρίς ζάχαρη περιέχει σάκχαρα γάλακτος που απαντώνται στη φύση, αλλά τα σάκχαρα μπορούν να διπλασιάσουν ή να τριπλασιάσουν τη συνολική ποσότητα ζάχαρης.

Πώς να αποφύγουμε την κρυμμένη ζάχαρη

Το μυστικό είναι να διαβάζουμε την ετικέτα των τροφίμων και να προσέχουμε τα τρόφιμα που περιλαμβάνουν τη ζάχαρη στα πρώτα τρία συστατικά τους. Στις ετικέτες των συσκευασμένων τροφίμων τα σάκχαρα εμφανίζονται με ονόματα όπως γαλακτόζη, γλυκόζη, δεξτρόζη, λακτόζη, μαλτόζη, μελάσα, σακχαρόζη, σιρόπι γλυκόζης, τροποποιημένο άμυλο, φρουκτόζη.

Πηγή: ygeiamou.gr

