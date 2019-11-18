Θύμα ληστείας ο Γιάννης Βούρος

Το περιστατικό συνέβη την περασμένη Παρασκευή έξω από το θέατρο «Πόλη» όπου παιζόταν η παράσταση «Σπασμένο γυαλί». Όπως γράφει η Espresso, ο δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας βγήκε από το θέατρο για να πάει στο αυτοκίνητο του και είδε το τζάμι θρύψαλα.

«Χθες βράδυ έξω από το θέατρο Πόλη κάποια καλόπαιδα έσπασαν το τζάμι του αυτοκινήτου μου. Άνοιξαν το πορτπαγκάζ και πήραν τα πάντα. Σακίδιο, ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα, γυαλιά, μπουφάν δερμάτινο, δύο κοστούμια, πουκάμισα, μποτάκια, κλειδιά μηχανής, έγγραφα κλπ.«, είπε ο ίδιος μιλώντας στην Espresso και συνέχισε: «Για να αποφύγω την ταλαιπωρία της επανέκδοσης ταυτοτήτων, ας κρατήσουν αυτά που τους είναι απαραίτητα κι ας αφήσουν έξω από τι θέατρο τα έγγραφα» .