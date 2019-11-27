Ονομαστική ψηφοφορία για οκτώ άρθρα του ενεργειακού ν/σ ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ

Αίτηση διεξαγωγής ονομαστικής ψηφοφορίας κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, σε οκτώ άρθρα του νομοσχεδίου για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, τον εκσυγχρονισμό της ΔΕΗ, την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και την στήριξη των ΑΠΕ.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης:

– Το ‘Αρθρο 3 που αφορά στις προσλήψεις προσωπικού αορίστου χρόνου:

Καταργεί τον ουσιαστικό ρόλο του ΑΣΕΠ στις προσλήψεις της ΔΕΗ, στο όνομα της ευελιξίας και καταργεί την διαφάνεια, την ισοτιμία και την αξιοπιστία του συστήματος προσλήψεων. Δημιουργούνται εργαζόμενοι δύο ταχυτήτων με την κατάργηση της συλλογικής σύμβασης της ΔΕΗ για νέους εργαζόμενους, οι οποίοι θα δουλεύουν με ατομικές συμβάσεις. Μετατρέπει και τους εργαζόμενους της ΔΕΗ σε παιδιά ενός κατώτερου θεού. Έχει σοβαρό πρόβλημα αντισυνταγματικότητας, λόγω της μονομερούς κατάργησης της επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης με νόμο.

– Το ‘Αρθρο 4 για τις προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου:

Καταργεί το πλαφόν στις αποδοχές (άρθρο 28 παρ.1 του ν.4354/2015 δηλαδή το όριο των αποδοχών του γενικού γραμματέα υπουργείου) για τους αναπληρωτές διευθύνοντες συμβούλους, τους γενικούς διευθυντές και τους διευθυντές της εταιρείας που προσλαμβάνονται με τις διατάξεις του παρόντος. Πρακτικά, ανοίγει ο δρόμος για πρόσληψη γαλάζιων goldenboys στη ΔΕΗ με πολύ υψηλές αμοιβές και εμμέσως οδηγείται σε εκκαθάριση όλο το προσωπικό των διευθυντικών θέσεων.

– Το ‘Αρθρο 9, που αφορά στην Πολιτική προμηθειών:

Δεν περιλαμβάνει ρητά την ικανοποίηση του ευρωπαϊκού πλαισίου, αλλά περιέχει επίσης την εξαίρεση της ΔΕΗ από το ανώτατο όριο κυβισμού κρατικών αυτοκινήτων, ανοίγοντας ο δρόμος και για αγορά αυτοκινήτων μεγάλου κυβισμού (λιμουζίνες) για τα golden boys tης ΔΕΗ.

– Με το ‘Αρθρο 16 που αφορά σε ρυθμίσεις για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ ΑΕ -Τροποποίηση άρθρων 80ΣΤ επ ν.4001/20111:

Παραχωρείται σε ιδιώτες ολόκληρο το ποσοστό του δημοσίου (65%) τόσο στις Υποδομές όσο και στην Εμπορία. Δημιουργείται ένα ιδιωτικό μονοπώλιο στα δίκτυα φυσικού αερίου. Το Δημόσιο δεν κρατά ούτε τον ρόλο του μετόχου μειοψηφίας, παρότι θίγονται και θέματα ενεργειακής ασφάλειας της χώρας.

Παραχωρεί το δίκτυο, δηλαδή ένα φυσικό μονοπώλιο με σταθερό έσοδο, χωρίς να διασφαλίζει την τροφοδότηση όσο το δυνατόν περισσότερων πολιτών και επιχειρήσεων με φυσικό αέριο. Η μονοπωλιακή διαχείριση και ιδιοκτησία του δικτύου θα ανεβάσει το κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις και δεν εξασφαλίζει την επέκταση του δικτύου σε όσο το δυνατόν περισσότερες περιοχές.

– Με το ‘Αρθρο 17 για την τροποποίηση των άρθρων 80 και 80ΙΒ του ν.4001/2011:

Καταργούνται για τους εργαζόμενους της ΔΕΠΑ οι προβλέψεις που υπήρχαν στον 4206/2019 της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που προέβλεπε την ισχύ των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, τη μεταβίβαση των εργασιακών σχέσεων στις νέες εταιρείες που θα προκύψουν και την απαγόρευση απολύσεων για τρία χρόνια μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των μετοχών, για τους .

– Το ‘Αρθρο 24 για το πλαίσιο εγκατάστασης Φ/Β σταθμών σε αγροτική γη:

Υποβαθμίζει την πρωτογενή παραγωγή της χώρας χρησιμοποιώντας υπερβολικά μεγάλο ποσοστό της γης υψηλής παραγωγικότητας για Φ/Β. Δεν είναι μόνο το 1% της γης υψηλής παραγωγικότηττας, αλλά το 1% του συνόλου της αγροτικής γης. ‘Αρα πρόκειται για την κατανάλωση ενός πολύτιμου φυσικού πόρου και μάλιστα ενός ανταγωνιστικού πόρου για την Ελλάδα, δηλαδή υψηλής θρεπτικής και οικολογικής αξίας αγροτικών προϊόντων.

– Με το άρθρο 42 για την τροποποίηση του άρθρου 57 του ν.4508/2017 και του άρθρου 4 του ν.4585/2018:

Δίνεται μόλις ένας μήνας προθεσμία στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) να γνωμοδοτήσει για τις αποφάσεις που αφορούν τον καθορισμό των εγγυήσεων που χρειάζεται να καταβάλουν οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας προς τον ΔΕΔΔΗΕ σε σχέση με τα ΥΚΩ και τον ΔΑΠΕΕΠ σε σχέση με τον ΕΛΑΠΕ (απόδοση προς ΔΑΠΕΕΠ πχ του ΕΤΜΕΑΡ, του Ειδικού Τέλους Λιγνίτη). Μετά την παρέλευση του μήνα τεκμαίρεται ότι η Ρυθμιστική Αρχή έχει γνωμοδοτήσει.

Επανέρχεται έμμεσα προσπάθεια παράκαμψης του ρόλου της ΡΑΕ που εξασφαλίζει την καταβολή εγγυήσεων και εισπραττόμενων πόρων από τους εναλλακτικούς παρόχους. Δηλαδή προετοιμάζεται ο δρόμος για ένα νέο σκάνδαλο HELAAS ENERGA.

– Με το ‘Αρθρο 44 που επιφέρει Τροποποιήσεις του ν.3468/2006:

Εξουσιοδοτείται ο υπουργός ΠΕΝ να καθορίσει με ΚΥΑ νέα προτεραιοποίηση των σταθμών ΑΠΕ, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής και ειδικής διάταξης. Η προτεραιοποίηση αφορά τα πάντα (και περιοχές με κορεσμένα δίκτυα, και εκκρεμείς αιτήσεις σύνδεσης). Εκτός από τις προτεραιότητες, η απόφαση θα καθορίζει και όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς για κατηγορίες σταθμών, καθώς και τις προθεσμίες που θα έχει ο Διαχειριστής να εκδώσει μη δεσμευτική και στη συνέχεια οριστική προσφορά σύνδεσης. Η νέα προτεραιοποίηση αφορά όλες τις κατηγορίες έργων (πχ και βιοαέριο, και ενεργειακές κοινότητες κλπ).

Ωστόσο η εξουσιοδότηση είναι εν λευκώ. Παίρνει όλες τις εξουσιοδοτήσεις ο υπουργός χωρίς προτεραιότητες και υπάρχει βάσιμος κίνδυνος να υποβαθμιστούν οι ενεργειακές κοινότητες, που έχουν προτεραιότητα με Νόμο.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο στις 2 το μεσημέρι στην Ολομέλεια.