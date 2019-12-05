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05.12.2019 19:24

Οι συνήθειες που σκοτώνουν το σπέρμα

05.12.2019 19:24
Οι συνήθειες που σκοτώνουν το σπέρμα - Media

 

Εκτιμάται ότι το 15% των ζευγαριών είναι υπογόνιμα. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να συλλάβουν, ακόμα κι εάν έχουν συχνές σεξουαλικές επαφές, χωρίς προφυλάξεις για ένα χρόνο, ή περισσότερο.

Στα μισά περίπου από τα ζευγάρια αυτά, η μη επίτευξη σύλληψης σχετίζεται με την ανδρική υπογονιμότητα.

Η ανδρική υπογονιμότητα σχετίζεται με τη χαμηλή παραγωγή σπερματοζωαρίων, με την ακινησία, ή την αστοχία τους, καθώς και με τα εμπόδια που αποτρέπουν την έξοδο του σπέρματος. Ασθένειες, τραυματισμοί, χρόνια προβλήματα υγείας, επιλογές του τρόπου ζωής, και άλλοι παράγοντες μπορούν να εμπλακούν στην αιτία της ανδρικής υπογονιμότητας.

Δείτε τι πρέπει να αποφεύγετε αν θέλετε να τεκνοποιήσετε ή αν έχετε διαπιστώσει ότι έχετε πρόβλημα υπογονιμότητας:

Καυτό μπάνιο: Η υψηλή θερμοκρασία θεωρείται βασικός εχθρός του σπέρματος. Μπορεί να απολαμβάνετε το ζεστό ντους, πρέπει ωστόσο να ξέρετε ότι μειώνει τον αριθμό των σπερματοζωαρίων, αφού η θερμοκρασία των όρχεων ανεβαίνει. Αυτό έχει ως συνέπεια να αλλοιώνεται η ποιότητα του σπέρματος και να μειώνονται τα σπερματοζωάρια.

Στενά εσώρουχα: Τα στενά εσώρουχα αυξάνουν την θερμότητα στους όρχεις, με αποτέλεσμα να μειώνεται ο αριθμός των σπερματοζωαρίων. Προτιμήστε τα μποξεράκια αντί για τα στενά σλιπ.

Θερμαινόμενα καθίσματα αυτοκινήτου: Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, τα θερμαινόμενα καθίσματα αυτοκινήτου είναι απαγορευτικά για τους άνδρες που θέλουν να τεκνοποιήσουν.

Λάπτοπ: Πολλοί άνδρες έχουν τη συνήθεια να τοποθετούν το lap top πάνω στα πόδια τους. Η θερμοκρασία που αναπτύσσει όμως μπορεί να ξεπεράσει τους 70 βαθμούς Κελσίου με αποτέλεσμα να προκαλείται ταχεία υπερθέρμανση στο όσχεο που επηρεάζει το σπέρμα.

Παχυσαρκία – καθιστική ζωή: Οι πολλές ώρες μπροστά από την τηλεόραση οδηγούν στην παχυσαρκία και μειώνουν τον αριθμό των σπερματοζωαρίων. Μελέτη που δημοσιεύτηκε στο έντυπο British Journal of Sports Medicine επιβεβαίωσε ότι οι άντρες που δεν παρακολουθούν τηλεόραση και αθλούνται τακτικά έχουν καλύτερη ποιότητα σπέρματος.

Στρες: Το άγχος και το στρες συγκαταλέγονται στις βασικές αιτίες που επηρεάζουν τη συναισθηματική υγεία και προκαλούν προβλήματα υπογονιμότητας στους άνδρες.

Απουσία σεξ: Το σεξ αποτελεί μία από τις καλύτερες λύσεις σε πολλά σεξουαλικά προβλήματα. Αντιθέτως, η αποχή από το σεξ μειώνει τον αριθμό των σπερματοζωαρίων.

Κινητά τηλέφωνα: Η ακτινοβολία που προέρχεται από τα κινητά τηλέφωνα έχει μεγάλο αντίκτυπο στην καταμέτρηση των σπερματοζωαρίων. Επιστήμονες από πανεπιστήμιο της Ουγγαρίας εξέτασαν σε 200 άνδρες τη βιωσιμότητα και κινητικότητα του σπέρματός τους. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι οι άνδρες οι οποίοι είχαν μαζί τους καθημερινά τα κινητά τηλέφωνά τους σε λειτουργία και σε κατάσταση αναμονής, είχαν κατά 33% μικρότερη ποσότητα σπερματοζωαρίων σε σύγκριση με άνδρες που δεν είχαν τηλέφωνο μαζί τους.

Αλκοόλ: Η κατανάλωση αλκοόλ μειώνει τα επίπεδα τεστοστερόνης και τον αριθμό των σπερματοζωαρίων. Είναι επίσης μία από τις κοινές αιτίες της ανδρικής στειρότητας.

Πηγή: onmed.gr

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