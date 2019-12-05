Οι συνήθειες που σκοτώνουν το σπέρμα

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Εκτιμάται ότι το 15% των ζευγαριών είναι υπογόνιμα. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να συλλάβουν, ακόμα κι εάν έχουν συχνές σεξουαλικές επαφές, χωρίς προφυλάξεις για ένα χρόνο, ή περισσότερο.

Στα μισά περίπου από τα ζευγάρια αυτά, η μη επίτευξη σύλληψης σχετίζεται με την ανδρική υπογονιμότητα.

Η ανδρική υπογονιμότητα σχετίζεται με τη χαμηλή παραγωγή σπερματοζωαρίων, με την ακινησία, ή την αστοχία τους, καθώς και με τα εμπόδια που αποτρέπουν την έξοδο του σπέρματος. Ασθένειες, τραυματισμοί, χρόνια προβλήματα υγείας, επιλογές του τρόπου ζωής, και άλλοι παράγοντες μπορούν να εμπλακούν στην αιτία της ανδρικής υπογονιμότητας.

Δείτε τι πρέπει να αποφεύγετε αν θέλετε να τεκνοποιήσετε ή αν έχετε διαπιστώσει ότι έχετε πρόβλημα υπογονιμότητας:

Καυτό μπάνιο: Η υψηλή θερμοκρασία θεωρείται βασικός εχθρός του σπέρματος. Μπορεί να απολαμβάνετε το ζεστό ντους, πρέπει ωστόσο να ξέρετε ότι μειώνει τον αριθμό των σπερματοζωαρίων, αφού η θερμοκρασία των όρχεων ανεβαίνει. Αυτό έχει ως συνέπεια να αλλοιώνεται η ποιότητα του σπέρματος και να μειώνονται τα σπερματοζωάρια.

Στενά εσώρουχα: Τα στενά εσώρουχα αυξάνουν την θερμότητα στους όρχεις, με αποτέλεσμα να μειώνεται ο αριθμός των σπερματοζωαρίων. Προτιμήστε τα μποξεράκια αντί για τα στενά σλιπ.

Θερμαινόμενα καθίσματα αυτοκινήτου: Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, τα θερμαινόμενα καθίσματα αυτοκινήτου είναι απαγορευτικά για τους άνδρες που θέλουν να τεκνοποιήσουν.

Λάπτοπ: Πολλοί άνδρες έχουν τη συνήθεια να τοποθετούν το lap top πάνω στα πόδια τους. Η θερμοκρασία που αναπτύσσει όμως μπορεί να ξεπεράσει τους 70 βαθμούς Κελσίου με αποτέλεσμα να προκαλείται ταχεία υπερθέρμανση στο όσχεο που επηρεάζει το σπέρμα.

Παχυσαρκία – καθιστική ζωή: Οι πολλές ώρες μπροστά από την τηλεόραση οδηγούν στην παχυσαρκία και μειώνουν τον αριθμό των σπερματοζωαρίων. Μελέτη που δημοσιεύτηκε στο έντυπο British Journal of Sports Medicine επιβεβαίωσε ότι οι άντρες που δεν παρακολουθούν τηλεόραση και αθλούνται τακτικά έχουν καλύτερη ποιότητα σπέρματος.

Στρες: Το άγχος και το στρες συγκαταλέγονται στις βασικές αιτίες που επηρεάζουν τη συναισθηματική υγεία και προκαλούν προβλήματα υπογονιμότητας στους άνδρες.

Απουσία σεξ: Το σεξ αποτελεί μία από τις καλύτερες λύσεις σε πολλά σεξουαλικά προβλήματα. Αντιθέτως, η αποχή από το σεξ μειώνει τον αριθμό των σπερματοζωαρίων.

Κινητά τηλέφωνα: Η ακτινοβολία που προέρχεται από τα κινητά τηλέφωνα έχει μεγάλο αντίκτυπο στην καταμέτρηση των σπερματοζωαρίων. Επιστήμονες από πανεπιστήμιο της Ουγγαρίας εξέτασαν σε 200 άνδρες τη βιωσιμότητα και κινητικότητα του σπέρματός τους. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι οι άνδρες οι οποίοι είχαν μαζί τους καθημερινά τα κινητά τηλέφωνά τους σε λειτουργία και σε κατάσταση αναμονής, είχαν κατά 33% μικρότερη ποσότητα σπερματοζωαρίων σε σύγκριση με άνδρες που δεν είχαν τηλέφωνο μαζί τους.

Αλκοόλ: Η κατανάλωση αλκοόλ μειώνει τα επίπεδα τεστοστερόνης και τον αριθμό των σπερματοζωαρίων. Είναι επίσης μία από τις κοινές αιτίες της ανδρικής στειρότητας.

Πηγή: onmed.gr